Adele la cantante è irriconoscibile, preoccupati i fan (FOTO)

Adele sui social è irriconoscibile, è dimagrita moltissimo, i fan spaventati per la sua salute

Torna sui social dopo una assenza molto lunga la cantante Adele e stupisce i fan. Infatti, la cantante è dimagrita moltissimo e negli ultimi due anni ha perso circa 30 chili. La cantante britannica era ben decisa a perdere peso e il suo corpo è cambiato rapidamente grazie ad una dieta ferrea e tanta attività fisica.

Le foto che la ritraggono parlano chiaro e mettono in evidenza la linea snella che ha raggiunto. I fan su Instagram hanno potuto ammirare Adele mentre si trova in vacanza ad Anguilla, nei Caraibi, in cui mostra un fisico asciutto.

La cantante non aveva mai nascosto le sue forme generose ma era stanca di sentirsi dire che era grassa e aveva deciso di dimagrire. I fan però hanno notato anche che il suo dimagrimento è stato eccessivo e Adele sembra davvero irriconoscibile. (Continua dopo la foto)

Adele in perfetta forma mostra il suo fisico asciutto

Stanca quindi delle battute ironiche rivolte nei suoi confronti e degli insulti sul suo corpo, Adele ha quindi deciso qualche anno di dedicarsi a se stessa.

A spingerla a fare questo passo probabilmente è stata anche la fine della sua storia con Simon Konecki, l’uomo a cui era legata dal 2011. Con lui nel 2012 ha avuto il primo figlio, Angelo. I due poi si erano sposati nel 2017, durante un concerto in Australia.

Ben presto però il matrimonio naufragò e la cantante rimase sola. Personaggio di successo, Adele ha ottenuto svariati riconoscimenti, ma dopo aver rotto con il marito ha deciso di staccare e di prendersi una pausa dalla musica. La sua intenzione era quella di prendersi cura di se stessa ed è quello che ha fatto.

La cantante è dimagrita ed è tornata sui social

Il suo ritorno sui social è stato accolto con gioia dai fan che amano la sua bellissima voce e le sue canzoni. La cantante è dimagrita moltissimo e ha cambiato look, apparendo infatti irriconoscibile. I fan hanno stentato a riconoscerla, ma è proprio lei, felice di mostrare un fisico perfetto e tonico.

Alcune indiscrezioni hanno fatto sapere che l’artista britannica è stata aiutata dal pilates nel suo processo di dimagrimento. La disciplina, unita alla dieta Sirt, ha dato risultati spettacolari. Infatti, Adele in due anni ha perso circa trenta chili, ma i fan hanno paura che non goda di ottima salute!