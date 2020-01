Il Segreto anticipazioni spagnole: Prudencio e Lola promessi sposi

Nelle prossime puntate della soap Il Segreto, Puente Viejo rischierà di essere sommerso dalle acque, dopo che la Corte respingerà la richiesta di protezione giudiziaria avanzata da Francisca Montenegro. Nel frattempo, Prudencio e Lola fisseranno la data delle nozze, felici ed innamorati.

Anticipazioni Il Segreto: Prudencio accetta le condizioni imposte da Armero

Stando alle anticipazioni della soap, nei prossimi episodi in onda su Canale 5, Maria riuscirà a tornare alla Casona, spiegando alla matrona che è successo con Fernando. Matías sarà felice nel notare in sua sorella un grande miglioramento nel recupero della mobilità alle gambe. Nel frattempo, Esther continuerà con il suo perfido piano volto a rovinare economicamente il povero Don Berengario

Gli spoiler de Il Segreto continuano con la decisione di Prudencio, che accetterà le condizioni di Armero. Sarà così che l’Ortega potrà comunicare a Lola che finalmente potranno diventare marito e moglie.

La cugina di Gracia arriva a Puente Viejo

Stando alle anticipazioni de Il Segreto, Carmelo continuerà ad impegnarsi affinché il paesino si salvi. A tal proposito, proverà a convincere il Sottosegretario a non inondare la città, sebbene non riesca nel suo intento.

Nelle prossime puntate della soap opera capolavoro di Aurora Guerra inoltre, arriverà al paesino la bellissima cugina di Gracia, ballerina di flamenco. La donna otterrà dal sottosegretario il permesso per mettere in scena il suo spettacolo. Nel frattempo, proseguiranno le indagini per trovare il corpo di Fernando, sparito nel nulla dopo l’esplosione al Monastero. Francisca spererà che il suo acerrimo nemico sia rimasto sepolto sotto le macerie. Marina invece pregherà Esther di lasciare in pace Don Berengario e di andarsene, ma la ragazza non avrà alcuna intenzione di rinunciare al suo piano.

Prudencio mente a Lola nelle prossime puntate de Il Segreto

Come raccontano le nuove anticipazioni de Il Segreto, Prudencio mentirà alla sua Lola, non dicendole che Armero è tornato al pesino e di essere stato costretto ad accettare le sue condizioni. La ragazza ingenuamente crederà alle parole del fidanzato. I due incontreranno Matías e Marcela, comunicando loro di aver scelto la data del loro matrimonio. Infine, Maria continuerà a fare progressi, arrivando a camminare senza l’aiuto del bastone. La Castaneda farà anche pace con Francisca, promettendole che d’ora in poi si impegnerà per far funzionare il loro difficile rapporto. Nonostante il clima di felicità, tutti alla Casona saranno preoccupati per quanto succederà a Puente Viejo nel giro di pochi giorni. Garcia Morales aprirà le dighe e il piccolo borgo sparirà sommerso dalle acque. Francisca e Raimundo così, penseranno a come lasciare in tempo il paese, progettando di farsi una nuova vita in quel di Madrid. Ancora non sanno che un pericolo più serio è in agguato, il ritorno inaspettato del perfido Fernando.