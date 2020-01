Vittoria Ceretti, nuovo furto a Milano svaligiato appartamento della modella

Furto nell’appartamento della modella Vittoria Ceretti, oltre 80 mila euro il bottino portato via

Un altro furto ingente è stato messo a segno a Milano. Dopo il furto nel Quadrilatero della moda ad un imprenditore ed a Taylor Mega, un altro furto è stato perpetrato in un appartamento di lusso. Probabilmente i ladri fanno parte di una banda di professionisti che ha agito approfittando dell’assenza dei proprietari partiti per le festività.

Ad essere presa di mira è stata la top model Vittoria Ceretti, originaria di Brescia. Il suo appartamento è stato svaligiato durante la notte dai ladri che si sono introdotti mentre la 21enne era assente. L’appartamento della modella si trova in pieno centro storico e la modella avrebbe scoperto di essere stata derubata venerdì.

Vittoria Ceretti derubata di gioielli e abiti firmati

La banda ha rubato abiti firmati e gioielli per un totale di oltre 80 mila euro. La modella ha scoperto il furto solamente quando ha fatto rientro a casa e non ha potuto fare altro che chiamare la Polizia.

Dal suo appartamento mancavano anche duemila euro in contanti, che la modella aveva lasciato a casa. Dai primi accertamenti fatti dalla polizia è emerso che i ladri per entrare hanno scassinato un ingresso secondario sito in via Morigi.

Poi, quando sono entrati, sono stati per la maggior parte del tempo nella camera da letto visto che hanno portato via anche abiti firmati di un certo valore. C’è dunque paura nell’ambiente dei vip a Milano e con questo sono già tre i furti commessi a distanza molto ravvicinata. Per questo la polizia ha avanzato l’ipotesi che possa trattarsi della stessa banda, che agisce colpendo i personaggi famosi di volta in volta.

La Ceretti modella bellissima e molto richiesta

Ma chi è Vittoria Ceretti? Classe 1998, la Ceretti è una delle modelle più richieste a livello mondiale. Il suo debutto sulle passerelle risale a quando lei aveva 14 anni, quando giunse in finale alla Elite Model Look, che da allora l’ha messa sotto contratto.

Fra i tanti stilisti per cui ha sfilato ci sono Dolce & Gabbana, Versace, Chanel, Burberry, Tom Ford, Bottega Veneta e Miu Miu. La Ceretti è anche apparsa nelle copertine di riviste celebri come Elle, Vogue, Glamour e Harper’s Bazaar. Nel 2018 secondo Vogue Italia la Ceretti è stata la modella che sul loro sito è stata più cercata.