Panico a Uomini e Donne, Gemma si sente male: Maria chiama i soccorsi

Gemma Galgani continua la sua esperienza a Uomini e Donne. Dopo aver dato un due di picche a Juan Luis, la dama si è messa già in gioco con un nuovo cavaliere. Il 4 e 5 Gennaio sono state registrate altre due nuove puntate del trono over e le anticipazioni rivelano tanti colpi di scena.

A quanto pare sembra aver già perso la testa per il nuovo cavaliere e proprio lui è scoppiata a piangere, fino a farsi mancare l’aria. Ancora una volta, Tina Cipollari e Maria De Filippi sono state costrette a chiedere aiuto al medico. Vediamo nei dettagli cosa è successo.

La sfilata dei cavalieri

Durante la registrazione di Uomini e Donne del 5 gennaio, i protagonisti della sfilata sono stati gli uomini e hanno partecipato Jean Pierre, Mattia, Marcello, Massimiliano, Enzo Capo, Erik e Marco.

Durante la passerella Massimiliano, ha imitato Richard Gere in “Ufficiale Gentiluomo”. Il cavaliere è sceso e ha preso in braccio Aurora, baciandole il collo e facendole fare il giro dello studio. Un gesto molto romantico che ha stupito tutti ed è terminato dietro le quinte dove entrambi si sono concessi un lungo bacio passionale. Se per la coppia in questione è un momento particolare, per Gemma Galgani invece tutto sembra andare di male in peggio.

Gemma Galgani si sente male e arriva il medico

Gemma si è commossa tanto da sentirsi quasi male e avere un mancamento. Lo stato di salute della Galgani ha fatto preoccupare tutti tanto che Tina Cipollari ha richiesto l’intervento del medico per farla visitare. Stendendola sulla passerella, la dama si è fatta controllare la pressione ma per farla star meglio è bastato che Massimiliano la prendesse in braccio ripercorrendo la sfilata assieme a lei.

Ancora una volta, la torinese ha spaventato la padrona di casa Maria De Filippi. Per fortuna però, tutto si è risolto per la meglio. Intanto, le anticipazioni del trono over rivelano che la torinese dopo il doloroso addio a Juan Luis troverà sollievo grazie a Marcello.