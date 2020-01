Escluso dal Festival di Sanremo 2020 si suicida: era sommerso dai debiti [FOTO]

View this post on Instagram

Non ci sono parole per descrivere quello che provo in questo momento…posso solo dire che per me sei stato come un padre perché hai creduto in me sin da subito e ti sei preso cura di me..hai investito il tuo tempo su di me… Quando mi parlasti al telefono il primo giorno e mi dicesti 'mi sono innamorato della tua voce, voglio produrti' io faticavo a crederci…tu che avevi prodotto Anna Oxa e Fiordaliso, avevi scelto me.. e mi sembrava di sognare Ti sei creato un progetto, lo hai portato avanti e hai trascinato tutti con te, con il tuo entusiasmo, la tua parlantina, le tue storie, i tuoi 'perché'.. Hai detto che gli angeli ti avrebbero accompagnato sempre..ma forse non ti riferivi solo al nostro progetto..qualcosa ha spezzato il tuo entusiasmo..e hai deciso di diventare tu un angelo.. Anche se te l'ho detto molte volte, avrei voluto avere più tempo per dirtelo ancora 'grazie..semplicemente grazie, perché, anche se non siamo riusciti a terminare il nostro progetto, tu lo hai sempre sostenuto e mi hai trattata come una figlia. Quello che so di questo mondo musicale lo devo a te e a Tiziano Montaresi'. Ti dico solo 'ciao' perché so che un giorno ci rincontreremo e potrò di nuovo poggiare la testa sulla tua spalla e dirti 'mi vuoi bene?' come ti piaceva tanto che ogni volta scoppiavi in una risata e mi dicevi 'ma secondo te io sto facendo tutto questo perché non ti voglio bene!? Sei la mia principessa' Rimarrai sempre nel mio ❤️ Ti voglio tanto bene Franco #lost #heart #believeinyourself #francociani #iloveyou #forever