Uomini e Donne: Nilufar Addati è ricorsa alla chirurgia estetica, ecco i motivi

L’ex tronista Nilufar Addati ha ammesso di aver appena rifatto il seno. Ecco tutti i dettagli sulle motivazioni di questa scelta.

Uomini e Donne: Nilufar Addati è ricorsa alla chirurgia estetica

Nilufar Addati è andata a Uomini e Donne un paio di anni fa per corteggiare Mattia Marciano. Quest’ultimo, però, non era interessato a lei, ma la redazione era molto incuriosita dalla sua personalità. Per questo motivo ha deciso di proporle il trono. Durante la sua avventura come tronista ha conosciuto due ragazzi che le sono piaciuti molto: Nicolò Ferrari e Giordano Mazzocchi. Alla fine Nilufar ha scelto Giordano.

Dopo alcuni mesi e il tentativo di far andar meglio le cose tra loro partecipando a Temptation Island Vip, Nilufar e Giordano si sono lasciati. Ad oggi lei è diventata un’influencer molto seguita sui social e testimonial di numerosi brand.

Recentemente ha stupito tutti i suoi fan dichiarando di essersi sottoposta ad un intervento di mastoplastica additiva al seno. L’ex tronista ha confessato di averci ragionato per ben due anni insieme ai suoi genitori e alla fine ha deciso di risolvere un problema che non le piaceva. Nilufar ha confessato che avere un decolletè “molto distante e ascellare” non la faceva stare bene. Tuttavia, non c’è stato nessun stravolgimento. Voi che cosa ne pensate della sua scelta?

L’inganno alla redazione di Uomini e Donne

Nilufar se da una parte è molto amata, dall’altra riceve ancora delle critiche per quello che ha fatto quando era tronista a Uomini e Donne. Dopo la sua scelta si è scoperto che lei si era messa d’accordo con un suo corteggiatore per fare una scelta programmata.

Tuttavia, poi si è tirata indietro perchè nutriva davvero un interesse nei confronti di Giordano. Nilufar è andata di persona nel programma e davanti a Maria De Filippi ha confessato tutto. Giordano ha deciso di starle accanto e di andare avanti nella relazione.

I motivi che hanno portato la coppia a prendere strade diverse sono da ricondurre a incompatibilità caratteriale. Adesso, però, hanno ripreso ad avere dei rapporti civili lavorando anche nella stessa agenzia. Nilufar ha fatto di tutto per recuperare la fiducia delle persone che le stanno attorno e di tutte quelle che la seguono sui social con affetto. Voi che cosa pensate di lei?