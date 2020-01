Uomini e Donne: Fabrizio Baldassarre e Muriel Bassi hot sui social (Foto)

Fabrizio Baldassarre e Muriel Bassi hanno fatto molto discutere per aver mostrato un tatuaggio in una parte molto intima.

Uomini e Donne, Fabrizio Baldassarre e Muriel Bassi: tatuaggio di coppia

Da mesi circolavano indiscrezioni su una possibile relazione tra due ex corteggiatori di Uomini e Donne: Fabrizio Baldassarre e Muriel Bassi.

Lui ha preso parte come corteggiatore nel programma per due volte. La prima volta ha corteggiato Sabrina Ghio, mentre la seconda Angela Nasti. Dopo queste due esperienze, non andate a buon fine, l’abbiamo ritrovato poi come tentatore nella seconda edizione di Temptation Island Vip.

In quell’occasione ha fatto qualche esterna con Chiara Esposito, fidanzata di Simone Bonaccorsi, ma niente di significativo. Muriel, invece, ha corteggiato Andrea Zelletta ma le continui liti hanno portato la ragazza a lasciare il programma.

Ebbene, da qualche mese tra loro è nato l’amore. Lei ha commentato un post di Fabrizio, lui le ha scritto e da quel momento è iniziata la loro conoscenza. Dopo l’interruzione per l’impegno di lui a Temptation Island Vip si sono risentiti ed è nato un sentimento importante. Infatti, qualche giorno fa la coppia ha mostrato sui social ben due tatuaggi di coppia. Il primo è la scritta “Buon Anno”, il secondo è la scritta “Ti amo”.

Fabrizio e Muriel: foto hot sui social

La mossa che ha fatto davvero scalpore sui social è stata la pubblicazione di una Instagram Story di Muriel. Per far vedere il secondo tatuaggio di coppia l’ex corteggiatrice è incappata in un video decisamente hot inquadrando le parti intime del suo fidanzato.

Infatti, se lei ha deciso di scriversi “ti amo” sulla gamba, lui ha deciso di farlo sull’inguine. Il video sta rimbalzando da giorni sui social e in tutti i siti di gossip. Qui sotto potete vedere un fermo immagine per capire che cosa è successo. (Continua dopo la foto)

La coppia non sembra badare al polverone che hanno sollevato. Fabrizio e Muriel, infatti, si mostrano sempre più legati e innamorati e si scambiano sui social commenti e dediche romantiche. Voi che cosa ne pensate di questa coppia? Li avete seguiti a Uomini e Donne? Vi piacciono insieme?