Michelle Hunziker ha una sosia: è un’attrice a luci rosse [FOTO]

Michelle Hunziker ha una sosia: si chiama Michelle Ferrari (vero nome Martina Ricci), è un’attrice che ha lavorato per anni nel mondo dell’hard, e la sua carriera a luci rosse pare sia nata proprio a seguito della notevole somiglianza con la showgirl svizzera.

Chi è la sosia di Michelle Hunziker

Classe 1983, la Ferrari non è un volto sconosciuto al piccolo schermo. E’ infatti stata più volte ospite di Non è L’Arena, la trasmissione condotta dal giornalista Massimo Giletti, in veste di commentatrice. Bionda e con fisico prosperoso, proprio come Michelle, è apparsa anche in altri programmi tv come Mattino Cinque e Maurizio Costanzo Show. Oggi ha scelto di dedicarsi alla scrittura: ha infatti pubblicato nel 2007 un’autobiografia dal titolo “Volevo essere Moana”, titolo dedicato all’attrice hard Moana Pozzi scomparsa a seguito di una malattia, e “Ho trovato il punto G nel cuore”.

Michelle Hunziker con Tomaso Trussardi e Fiorello

In questi giorni un video ha fatto il giro del web. Nel filmato girato dalla biondissima svizzera, pubblicato come diretta sul suo canale Instagram, i coniugi Trussardi sono alle prese con un abbondante pranzo. Amici di tavola due ospiti d’eccezione, Rosario Fiorello e la moglie Susanna. Ad aver fatto particolarmente clamore è stata la reazione del manager bergamasco, il quale, dinanzi alla ripresa dell’ex conduttrice di Striscia La Notizie, ha manifestato un certo fastidio. A tanti è apparso un suo quasi rimprovero alla moglie e tanto è bastato per far scoppiare il gossip.

In tv con All Together Now

Intanto Michelle Hunziker continua a macinare successi e consensi. Reduce dall’esperienza di Amici Celebrities, la conduttrice è stata la protagonista assoluta, insieme al cantante J Ax, dello show musicale All Together Now, la cui finale è andata in onda il 2 gennaio. Anche questa volta Michelle ha rapito il pubblico con la sua professionalità, allegria e con quel suo sorriso contagioso che ha fatto perdutamente innamorare gli italiani.