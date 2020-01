Avete mai visto le due figlie di Vittorio Sgarbi? Ecco le bellissime Alba ed Evelina [FOTO]

La vita privata di Vittorio Sgarbi

La vita sentimentale di Vittorio Sgarbi è molto burrascosa. Nonostante il noto critico d’arte è fidanzato da oltre un ventennio con quest’ultima c’è assoluta castità. Una decisione presa da entrambe le parti. Tuttavia l’ex Parlamentare anni fa ha avuto altre storie con tanto di figli.

E se qualche settimana fa vi avevamo fatto vedere il primogenito Carlo Brenner, nato dal flirt avuto con la stilista Patrizia Brenner, ora vogliamo presentarvi le due due figlie, ovvero Alba ed Evelina.

Chi sono Alba ed Evelina, le figlie di Vittorio Sgarbi?

Alba ed Evelina sono sorellastre, infatti non sono figlie della stessa madre. Per ora nessuno sapeva che fossero consanguinee di Vittorio Sgarbi. La seconda è una 19enne ed nata dalla relazione del critico d’arte con Barbara.

La giovane è sta la prima ad essere riconosciuta e ricevere il cognome dal padre. La ragazza ha una passione in comune con quest’ultimo, ovvero l’amore per i quadri e monumenti. Qualche anno prima l’ex Parlamentare aveva riconosciuto un’altra sua figlia.

Stiamo parlando della 20enne Alba, nata dal flirt avuto con una cantante albanese. I due si conobbero quando l’artista cantò alla Camera dei Deputati e successivamente fece delle performance a casa del 67enne. (Continua dopo le foto)

Il critico d’arte parla dei suoi tre figli

Il pubblico ha avuto modo di conoscere e vedere Alba ed Evelina a Live Non è la D’Urso. Qualche settimana fa infatti, Vittorio Sgarbi ha avuto un confronto con le due davanti alle telecamere di Lady Cologno. Il critico d’arte aveva parlato della terzogenita in occasione di un’intervista rilasciata un po’ di tempo fa per il magazine Novella 2000.

In quell’occasione l’uomo aveva rivelato che non ha mai voluto diventare padre, tuttavia negli anni ha cercato di instaurare un rapporto pacifico con i suoi tre figli. Ma il racconto della nascita di quest’ultimi non è stato proprio esaltante. Infine il 67enne al periodico diretto da Roberto Alessia aveva detto che sarebbe intenzionato a fare altri figli.