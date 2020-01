Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 7 gennaio: Gemma lascia Juan, Maria De Filippi lo manda via

Primo appuntamento settimanale del Trono over di U&D

Dopo la lunga pausa natalizia, oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 tornerà Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. In attesa della registrazione della scelta di Giulio Raselli, la redazione ha deciso di trasmettere gli appuntamenti del Trono over. Grazie al portale web Il Vicolo delle News siamo in grado di darvi alcune anticipazioni.

Spoiler Trono over: Gemma chiude con Juan Luis

Gli spoiler della puntata odierna del parterre senior di Uomini e Donne, svelano che per oltre un’ora si parlerà di Gemma Galgani e Juan Luis. La dama piemontese si è presentata molto irritata in studio perchè il cavaliere napoletano non l’ha per niente cercata in questi ultimi giorni.

Infatti si è rifatto vivo solamente due giorni prima della registrazione, solo che la piemontese ha deciso di non rispondergli più. In trasmissione si è parlato anche del caro amico del dentista che, forse per ingenuità, sul suo profilo personale Facebook ha rivelato che lui è arrivato al Trono over per vincere una scommessa.

Naturalmente il diretto interessato ha negato tutto, ma non gli crederà nessuno. Gran parte del pubblico è del parterre senior lo attaccherà e lo vorranno fuori dallo studio 6 dell’Elios in Roma.

Uomini e Donne: Maria De Filippi manda via Juan Luis Ciano

Le anticipazioni dell’episodio odierno del Trono over di Uomini e Donne, rivelano anche che l’opinionista Tina Cipollari non si risparmierà a scagliarsi contro Gemma dicendole che è la solita ‘zerbina‘ senza dignità. Morale della favola?La Galgani si armerà di coraggio chiudendo per sempre col cavaliere. Juan Luis vorrebbe rimanere in studio per corteggiare Aurora che però rifiuterà.

A quel punto la conduttrice Maria De Filippi chiederà alle altre dame se sono interessate a lui, dietro risposta negativa inviterà Ciano a lasciare definitivamente il parterre senior. Poi si parlerà di Jean Pierre che è uscito con Aurora e Antonella.

La prima vorrà troncare perchè non provava nulla, la seconda, invece, vorrà continuare nonostante l’uomo le aveva detto che non provava attrazione per lei. La donna verrà attaccata dal pubblico e da Tina e Gianni. Alla fine decideranno di stare in ‘stand by’, ovvero che possono uscire con altri e anche tra di loro.