Tony Colombo e Tina Rispoli il web si scaglia contro perchè indossano la pelliccia (FOTO)

Non è stato gradito l’outfit di Tony Colombo e Tina Rispoli in pelliccia, la coppia risponde a tono, scopriamo cosa è successo

Ancora una volta Tony Colombo e Tina Rispoli finiscono nel mirino e vengono travolti dalle polemiche. Cosa è successo stavolta? Perché la coppia sta facendo parlare di sé? Nessun matrimonio o intervista, e neanche i concerti del cantante questa volta sembra abbiano avuto un ruolo nel suscitare le critiche.

Pare invece che i due abbiano deciso di trascorrere alcuni giorni di vacanza a Montecarlo e felici hanno voluto condividere sui social alcuni momenti. A suscitare le polemiche è stata proprio una foto della coppia pubblicata su Instagram.

La coppia nella foto indossa delle pellicce abbastanza vistose e non appena i fan li hanno visti hanno cominciato a mandare loro insulti. L’outfit scelto dalla coppia non è stato quindi gradito, e dire che avevano indossato le pellicce proprio perché si trovavano nel Principato. (Continua dopo la foto)

Tony Colombo ha risposto agli haters per le rime

A Tony Colombo però non è piaciuta la reazione degli haters e così ha voluto replicare. Nelle sue Instagram Stories ha detto che chi critica perché lui e la moglie hanno indossato delle pellicce non sa neanche cosa vuol dire essere animalisti. Queste persone, secondo il cantante, sono proprio coloro che mangiano hamburger, alette di pollo, hamburger, salsiccia e carne.

Quello di Tony Colombo è stato un vero e proprio attacco e non ha risparmiato nulla agli haters. Per questo li ha anche accusati di essere ipocriti e di farsi belli sui social, però poi non si fanno scrupoli a mangiare carne. Colombo ha molto insistito su questo e ha aggiunto che il loro comportamento è incoerente, poiché dicono una cosa e poi ne fanno un’altra.

Lo sfogo del cantante e poi anche la provocazione

Tony Colombo è un fiume in piena e non risparmia le critiche a sua volta verso gli haters. Il cantante sembra davvero stanco di essere offeso ogni volta che lui e la moglie Tina Rispoli fanno qualcosa. Ha anche detto di essere animalista anche lui, non ama gli abusi ma adora le pellicce.

Perciò adora anche indossarle, ma non per questo va a cacciare gli animali. Per provocazione Colombo alla fine ha detto che indosserò anche altre pellicce e che non smetterà di farlo perché gli piacciono. Anche se le critiche non si sono placate, Tony non ha affatto cambiato idea!