Nathan Falco Briatore figlio di Flavio gli Hater si scagliano contro il bambino, risponde l’imprenditore

Gli Hater non risparmiano neanche Nathan Falco Briatore, ma il padre interviene e minaccia chi offende il figlio

Le insidie della rete non risparmiano neanche i più piccoli ed ecco che anche Nathan Falco Briatore ne è vittima. Figlio di Flavio e di Elisabetta Gregoracci, il ragazzino ha quasi 10 anni e viene attaccato anche lui dagli haters. I genitori spesso condividono sui loro profili scatti del figlio e anche se sono separati Nathan è sempre sotto la loro protezione.

E’ proprio uno di questi scatti che ha fatto parlare gli haters, ma per fortuna a prendere le difese del figlio è stato Flavio Briatore. Ma cosa è successo? Come è solito fare ogni anno per godersi le vacanze invernali, Flavio Briatore è volato in Kenya, nel suo resort. Qui ha trascorso le vacanze con un gruppo di amici con i quali ama stare per divertirsi e passare del tempo.

Nathan Falco Briatore criticato per i chili di troppo

Insieme all’imprenditore ci sono anche Adriano Panatta, Paola Perego con il marito Lucio Presta, e tanti altri. Come al solito l’imprenditore ha portato con sé anche il figlio Nathan Falco. La madre, Elisabetta Gregoraci sta trascorrendo le vacanze a Dubai. Visto che il ragazzino è stato in compagnia del padre e dei suoi amici per diversi giorni è normale che hanno fatto delle foto.

Nulla di strano che Flavio abbia condiviso qualche scatto sui social, in cui c’è anche il figlio. Il ragazzino è sveglio e ha anche uno sguardo intelligente, tuttavia gli haters non hanno risparmiato neanche lui. Il piccolo è stato investito di insulti e critiche e sono stati tanti i messaggi negativi nei suoi confronti.

Tanti i commenti negativi che hanno investito il ragazzino

Sono stati numerosi i commenti negativi che sono arrivati sul social per Nathan Falco Briatore. Il figlio del ricco imprenditore è stato preso di mira per i chili di troppo, che a detta degli haters sono tanti.

In realtà il ragazzino non è obeso, ma solo poco rotondetto, tuttavia gli utenti hanno preferito esagerare. Le critiche però per un bambino possono diventare pericolose e gli adolescenti sono molto sensibili alle offese riguardanti i chili di troppo.

Per tutta risposta il padre Flavio Briatore ha detto prontamente a chi ha offeso il figlio di guardarsi la sua di faccia. Ha anche aggiunto che se vuole lo trova, facendo intendere che è meglio fermarsi lì.