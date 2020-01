Scandalo a Uomini e Donne, lite in studio, Maria De Filippi furiosa lo caccia: ‘Non tornare mai più…’

Gianni Sperti smaschera Armando Incarnato

La scorsa settimana nello studio 6 dell’Elios in Roma si sono registrati i nuovi appuntamenti del Trono over di Uomini e Donne. Delle puntate che hanno decretato l’addio di un altro cavaliere.

Stiamo parlando di Armando Incarnato che 15 giorni prima aveva smascherato Juan Luis Ciano. Quest’ultimo, stando al napoletano, mandava dei messaggi compromettenti a sua sorella Tina, ma anche ad una donna di Firenze.

Poi si è venuti a conoscenza che l’odontotecnico era al parterre senior solo per una scommessa fatta con amici. Mentre giorno 4 gennaio 2020 l’opinionista Gianni Sperti ha smascherato Incarnato.

Uomini e Donne: lite tra l’opinionista e il cavaliere napoletano

Ebbene sì, il collega di Tina Cipollari ha detto in trasmissione che Armando da tempo si sta frequentando con qualche donna al di fuori del Trono over di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni riportate dal sito internet Il Vicolo delle News, in studio sono state mostrate anche le prove.

Quindi Gianni Sperti avrebbe inviato il cavaliere campano ad abbandonare il parterre. Sembra proprio che tra i due c’è stata una forte discussione al punto che è intervenuta Maria De Filippi A quanto pare la padrona di casa del dating show avrebbe detto a Incarnato di accomodarsi fuori.

Armando Incarnato smentisce di essere stato cacciato dal Trono over di U&D

Dopo che lo stesso ha smascherato Juan Luis Ciano, ora Armando Incarnato si è ritrovato nella medesima situazione. Ovviamente le prove che Gianni Sperti ha mostrato nello studio di Uomini e Donne ha scatenato una serie di malumori al pubblico presente durante la registrazione, ma anche alle dame che frequentava.

Queste ultime infatti, si sono inferocite contro l’ormai ex cavaliere del Trono over riempiendo di insulti. Lo stesso, però, dopo la registrazione, attraverso il suo account Instagram si è sfogato contro gli utenti che gli sono andati a sfavore. Il napoletano ha ribadito che né Gianni Sperti né Maria De Filippi lo hanno cacciato ma se ne è andato via di sua spontanea volontà.