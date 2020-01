Oroscopo Paolo Fox del 7 gennaio: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 7 gennaio annuncia interessanti novità per tutti i segni zodiacali. I nativi dei Gemelli devono risolvere vecchi problemi finanziari e lavorativi. Le persone dell’Acquario potrebbero ricevere una sorpresa. Ecco le previsioni astrologiche della giornata di martedì per i 12 simboli zodiacali.

Paolo Fox oroscopo del 7 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Entro qualche mese deciderete di non frequentare più le stesse persone e di vivere situazioni diverse anche nel campo lavorativo. La fine della primavera e l’inizio dell’estate sono ideali per sposarsi o convivere.

Toro – Urano porta agitazione e vi allontana da tutte quelle situazioni scomode. Il vostro è un segno che ama vivere nella chiarezza e nell’onestà, soprattutto nel campo amoroso.

Gemelli – Dovete ancora risolvere i problemi finanziari e lavorativi nati nel 2019. In questo momento, anche se le prospettive sono a lungo termine, si può tornare a respirare. Già da fine aprile si vedranno i primi miglioramenti.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Da diversi mesi siete sotto pressione. Per affermare la vostra volontà o per portare avanti i vostri affari dovete discutere o litigare ogni giorno. Bisogna stare attenti a non incidere troppo sui sentimenti.

Leone – Raramente ammettete di essere stanchi eppure in questo martedì avete la sensazione di non farcela. Vi sentirete a metà strada tra il raggiungimento di una forte emozione e l’allontanamento di quelle che non vi piacciono più.

Vergine – Tra martedì e mercoledì molti di voi devono rivedere alcune scelte e buttare le cose indesiderate. Tra febbraio e aprile arriverà una grande riconferma. Tuttavia, nelle prossime 48 ore risentirete il peso della fatica, che potrebbe riversarsi anche in amore.

Previsioni di martedì 7 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Coloro che hanno una grande agitazione interiore hanno bisogno di aiuto. Le persone che vi stanno vicino dovrebbero smettere di spingervi a fare cose controvoglia.

Scorpione – Ultimamente state curando un po’ di più il vostro fisico, magari di recente avete accumulato stanchezza oppure avete avuto qualche fastidio fisico. È da fine dicembre che state combattendo qualcosa che v’impedisce di reagire.

Sagittario – Vi sentite tesi e nervosi perché il desiderio d’innovazione e di creatività non viene valorizzato al meglio. Fino a mercoledì si consiglia di non strafare e di prendervi una pausa.

L’oroscopo di Paolo Fox del 7 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questo periodo c’è una condizione di strana tensione, che diminuirà nella giornata di mercoledì e che potrebbe tornare giovedì. Ci saranno degli alti e bassi nelle emozioni. Fate una scelta più accurata delle persone che frequentate.

Acquario – Con Venere nel segno siete pronti a fare un salto verso il futuro. In primavera, Saturno v’indicherà la giusta strada per arricchire la vostra vita. In amore non è detto che non ci sia qualche bella sorpresa.

Pesci – In questi giorni sentite una grande forza. Nelle prossime 48 ore ci potrebbe essere qualche ritardo e un’arrabbiatura, ma da giovedì e venerdì potrete superare un problema e ripartire con un progetto. In campo amoroso, la prossima settimana potrebbe riservare gradite sorprese.