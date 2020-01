Rebecca De Pasquale, L’ex gieffina sbotta contro gli hater

L’ex gieffina Rebecca De Pasquale si sfoga contro gli haters che le dicono che è un maschiaccio

Stanca delle critiche e delle polemiche, l’ex gieffina Rebecca De Pasquale ha deciso di dire la sua e così si scaglia contro gli haters. Cosa è successo alla bella Rebecca? Pare che la giovane sia infastidita da alcuni commenti da parte di utenti che non hanno meglio da fare che offendere gli altri.

Costoro le hanno detto chiaramente che è inutile che fa la vocina da femmina, tanto rimarrà sempre un maschio. Parole dure per Rebecca, che non sopporta e che non vuole sentirsi dire. Possibile che gli utenti si rivolgano così con lei?

A dimostrare la veridicità di quanto detto dalla De Pasquale è lo screenshot del messaggio pubblicato su Instagram dalla stessa Rebecca. L’ex gieffina lo ha postato proprio per far vedere quanto cattiva può essere la gente e quanto può offendere.

Rebecca De Pasquale risponde prontamente alle critiche

Ma per fortuna l’ex gieffina ha avuto il coraggio di rispondere prontamente alle offese ricevute. Rebecca ha infatti replicato agli haters dicendo loro di provare la sua stessa gioia e di guardarsi bene allo specchio.

La giovane come sempre dimostra di avere un carattere forte e di non lasciarsi sopraffare da chi vuole misurarsi con le parole cattive. Dopo la sua partecipazione al reality show la giovane ha molti fan che la seguono sui social, ma deve comunque lottare per non soccombere. Non è suo carattere adirarsi e rivolgersi malamente con gli altri, ma visto le offese che le vengono rivolte non ha altra scelta.

L’ex gieffina sostiene di voler continuare a difendere i deboli

La vita di Rebecca De Pasquale non è stata sempre rose e fiori e per essere se stessa ha dovuto affrontare mille difficoltà. Visti i messaggi che le sono arrivati l’ex gieffina non si arrende ma invita i suoi fan a non farsi mettere i piedi in testa da nessuno. La cattiveria della gente spesso è così insistente che molti ne escono sconfitti e si rifugiano nella depressione per paura di reagire.

Rebecca dice no a questo comportamento e dice a coloro che hanno un carattere debole di non lasciarsi abbattere. Gli ignoranti non vanno nemmeno considerati, secondo la De Pasquale, e non vale la pena rodersi il fegato per loro. Per fortuna ci sono i fan che la sostengono e le vogliono veramente bene per quello che è!