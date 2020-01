‘Mi sposerò con lui…’: Paolo Bonolis e Luca Laurenti, arriva il coming out ad Avanti un altro! [VIDEO]

Nuova stagione di Avanti un altro!

A distanza di un anno esatto su Canale 5 è tornato il game show più irriverente e divertente della televisione italiana. Stiamo parlando di Avanti un altro! che da lunedì 6 gennaio 2020 occuperà la fascia preserale che da un paio di mesi apparteneva a Conto alla Rovescia il quiz tv capitanato da Gerry Scotti.

Gli ascolti di quest’ultimo non sono stati del tutto esaltanti, quindi sia i vertici Mediaset che il TG5 sperano che Paolo Bonolis e Luca Laurenti rialzi o l’asticella dello share. E proprio nel primo appuntamento è accaduto qualcosa di particolare.

Il coming out del concorrente Luca

Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno inaugurato la nona edizione di Avanti un altro!. Una stagione ricca di novità, non sul gioco che è rimasto su per giù invariato, ma per il cast. Nuova Bonas e new entry nel mini-mondo.

Ma come è accaduto settimane fa a Caduta Libera di Gerry Scotti è dopo alcuni giorni a L’Eredità di Flavio Insinna da parte di Francesco De Angelis, anche nel game show con i pidigozzi c’è stato un coming out. L’appuntamento dell’Epifania si è aperto all’insegna del gay friendley. Nello specifico il concorrente Luca, un consulente food e drink che arriva in un comune in provincia di Mantova.

Il ragazzo dopo aver salutato i due conduttori e il pubblico presente in studio ha detto che è stato il suo fidanzato che lo ha iscritto al programma. Il compagno di vita si chiama Gege Show Superstar ed è una drag queen. Poi ha dato l’annuncio, ovvero che alla fine del 2020 convolerà a nozze con lui. Affermazione che hanno fatto molto piacere al marito di Sonia Bruganelli. (Continua dopo il video)

Luca non riesce a vincere il montepremi finale

Nel gioco finale di Avanti un altro! in onda lunedì sera su Canale 5, il concorrente Luca di Mantova e Milano ha cercato di vincere il montepremi pari a 225 mila euro. Nonostante il ragazzo che precedentemente aveva fatto coming out, anche se ha “congelato” la cifra di 30 mila, non è riuscito lo stesso a portarsi a casa un discreto bottino.