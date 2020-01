Ascolti tv 6 gennaio: Roberto Benigni umiliato da Amadeus, vola lo speciale Lotteria Italia. Ottimo esordio per Bonolis

Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno?

Gli ascolti tv di ieri sera, lunedì 6 gennaio 2020 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda il film Pinocchio con Roberto Benigni.

Mentre su Rai Uno veniva trasmesso un appuntamento speciale de I Soliti Ignoti Lotteria Italia. Occhio anche agli ascolti del preserale con la prima puntata di Avanti un altro! e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Gli ascolti tv della prima serata di lunedì 6 gennaio 2020

Su Rai Uno I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia (qui i biglietti vincenti estratti) – in onda dalle 20.49 alle 24.00 – ha conquistato 5.387.000 spettatori pari al 24.2% di share. Canale 5 Pinocchio ha raccolto davanti al video 1.759.000 spettatori con uno share dell’8%.

Rai Due 9-1-1 ha interessato 1.130.000 spettatori (4.6%). Italia 1 Now You See me 2 ha intrattenuto 1.518.000 spettatori (6.8%). Su Rai Tre L’ultimo lupo ha raccolto 1.030.000 spettatori con il 4.3%. Rete 4 Mountains – La Vita sopra le Nuvole totalizza un a.m. di 489.000 spettatori con il 2%.

La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 497.000 spettatori con uno share del 2.3%. Tv8 Il pesce innamorato segna 495.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Come farsi lasciare in 10 giorni è seguito da 461.000 spettatori con il 2%.

Gli ascolti dell’access prime time di lunedì 6 gennaio 2020

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.738.000 spettatori con uno share del 14.5%. Rai Due Tg2 Post ha convinto 1.125.000 spettatori (4.3%). Italia 1 CSI Miami 7 ha registrato 1.281.000 spettatori con il 5%. Su Rai Tre Generazione Bellezza interessa 1.172.000 spettatori (4.8%), mentre Un Posto al Sole è seguito da 1.470.000 spettatori (5.7%).

Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.163.000 individui all’ascolto (4.6%) nella prima parte e 994.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte. La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.101.000 spettatori (4.3%). Tv8 Guess My Age è visto da 509.000 spettatori pari al 2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 361.000 spettatori con l’1.4%.

Ascolti preserale

Su Rai Uno L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.436.000 spettatori (17.9%), mentre L’Eredità ha raccolto 5.097.000 spettatori (23.3%). Invece su Canale 5 Avanti il Primo! ha raccolto 2.763.000 spettatori pari al 14.8%, mentre Avanti un Altro arriva a 3.905.000 spettatori (18.2%).