‘Ero scellerata, in moto senza il casco…’: Barbara Paolobelli e l’incidente in Corso Francia, la confessione sul suo passato [FOTO]

Barbara Palombelli parla dell’incidente in Corso Francia a Roma

Qualche giorno fa si sono tenuti i funerali di Gaia e Camilla, le due sedicenni investite da un ventenne mentre stavano attraversando di notte e col semaforo rosso Corso Francia a Roma. A metterle sotto è stato Pietro Genovese, il figlio del grande regista che per il momento si trova agli arresti domiciliari.

Il ragazzo, infatti, è stato trovato positivo all’alcol test di almeno cinque volte il limite consentito per un neo patentato, ma anche tracce di droga nel suo corpo. A distanza di giorni a tornare sul delicato argomento, anche se non lo ha nominato in modo diretto, è stata Barbara Palombelli attraverso la sua pagina Facebook.

Il suo lungo messaggio su Facebook

La conduttrice di Forum ha precisato che sta esprimendo il suo pensiero da antropologa e da persona non ipocrita. La giornalista e moglie di Francesco Rutelli ha svelato le sue bravate quando era adolescente, ma nello stesso tempo ha puntato il dito contro i genitori di questa epoca.

La donna ha affermato che oggi vede molti ragazzi che sono privati di tutto a causa dell’ansia del padre e della madre, ma che poi si ritrovano a sfidare la morte in altre circostanze. la conduttrice di Stasera Italia ha scritto un lunghissimo messaggio sul suo canale social ha fatto capire di smetterla di essere ipocriti perché quasi tutti nella vita abbiamo fatto delle follie.

La Palombelli ha raccontato che da giovane era una scellerata perché andava in modo senza casco e passava col rosso. Mentre i suoi cugini scendevano in bici in una via contromano. Lei sfidava la morte per iniziare a vivere. (Continua dopo la foto)

