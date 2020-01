Luigi Favoloso è scomparso da giorni: cos’è accaduto al gieffino ed ex fidanzato di Nina Moric?

Luigi Favoloso sparito nel nulla: l’appello di un amico

Da qualche ora sui maggiori siti italiani si è diffusa rapidamente una notizia preoccupante: Luigi Favoloso è sparito. L’ex concorrente del Grande Fratello ed ex fidanzato di Nina Moric non si fa sentire da giorni, tanto che il fotografo Alex Fiumara ha lanciato un appello: ‘Aiutatemi a trovarlo!’.

Il 32enne ha trovato la popolarità sul piccolo schermo grazie alla sua partecipazione al reality show condotto da Barbara D’Urso ma anche per la sua tormentata storia d’amore con la modella croata. Il ragazzo è originario di Torre del Greco, un comune del napoletano ma da anni vive stabilmente a Milano e in passato ha avuto la residenza anche in Svezia.

Stando al portale IlMattino, il giovane quando è sparito nel nulla si trovava nella sua città natale per trascorrere le feste natalizie con la famiglia. Purtroppo, però, dal 29 dicembre 2019 non si hanno più sue notizie.

L’angoscia della famiglia e degli amici dell’ex gieffino

Come accennato prima, il paparazzo Alex Fiumara ha fatto un appello sui vari social network. Il fotografo ha chiesto aiuto a tutti chiedendo di trovarlo al più presto perche la sua famiglia e gli amici sono in uno stato di angoscia.

Prima che Luigi Favoloso sparisse nel nulla avrebbe detto alla madre la sua intenzione di trascorrere dei giorni in solitudine in vista del Capodanno. Ricordiamo che l’ex gieffino per diverso tempo è stato il compagno di Nina Moric, ma dopo numerosi tira e molla la loro relazione sentimentale si è conclusa qualche mese fa.

La madre di Luigi Favoloso denuncia la sua scomparsa alla Polizia

Stando quanto riportato dal sito internet IlMattino, la madre di Luigi Favoloso, molto preoccupata, si è recata presso il commissariato di Polizia di Torre del Greco per sporgere regolare denuncia di scomparsa. Per il momento non siamo a conoscenza di altre informazioni sull’ex concorrente del Grande Fratello 16, appena le avremo non esiteremo a comunicarvele.