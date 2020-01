Oroscopo Branko di oggi 7 gennaio: le previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 7 gennaio è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo i pianeti e le stelle per il vostro segno zodiacale. Si risveglia l’amore per i nativi della Bilancia. Giornata stressante per le persone dei Pesci. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di martedì per i 12 simboli zodiacali.

Branko oroscopo 7 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Anche in questa giornata la Luna è bella, in Gemelli. Nulla di serio può ostacolare questa giornata felice e piena di passione, amore, interessi, divertimenti ma dovete essere prudenti negli affari.

Toro – Periodo ideale per avviare nuove attività e fare scoperte su voi stessi. Sole-Nettuno vi stimola spiritualmente, mentre Saturno vi aiuta a ottenere risultati concreti nel campo economico. Infine, la Luna tocca la famiglia e ritrova l’amore.

Gemelli – In questa giornata la Luna entra nel vostro segno, Marte vi rende provocanti e Venere fa le fusa. In amore sapete cantare serenate e raccontare bugie. Meglio non portare i problemi esterni nel matrimonio, riuscirete a sistemare tutto.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Nettuno fa trionfare il vostro animo gentile, romantico, che andrà bene nelle relazioni d’amore e nelle amicizie. Luna in Gemelli vi dà una mano nelle questioni pratiche ed è anche un’ottima amministratrice dei beni.

Leone – Dovete controllare le questioni finanziarie. Fino al 16 gennaio, Mercurio protegge i vostri soldi, ma i mercati vi obbligano alla prudenza. L’ottimismo di Marte in Sagittario fa molto bene all’amore.

Vergine – Luna e Nettuno sono in contrasto e agiscono su stati d’animo e salute. Qualche difficoltà nei rapporti personali e familiari, cresce la malinconia di momenti passati. Per ritrovare la pace, si consiglia di fare un viaggio rilassante.

Previsioni di martedì 7 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – L’amore si risveglia grazie alla magnifica Luna in Gemelli ma le questioni familiari sono tutt’altro che risolte. In questa giornata è meglio dedicarsi alle questioni economiche.

Scorpione – Il vostro è un segno che sa abbattere il muro di mattoni che gli altri vi mettono davanti. Marte difende il vostro patrimonio, mentre Nettuno risolve le situazioni pratiche. Arriva la Luna piena, meglio organizzare un viaggio d’amore fuori casa.

Sagittario – In questa giornata avete qualche noia da combattere. Infatti, Luna in Gemelli fa nascere tensioni nelle collaborazioni professionali. Per evitare scatti nervosi, dovete fingere sottomissione.

L’oroscopo di Branko del 7 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questa giornata diventa molto evidente la vostra umanità. Una vera e propria sorpresa solo per chi vi dipinge come cacciatori di successo. Molti di voi stanno vivendo un grande amore.

Acquario – In questa giornata provate nuove sensazioni positive, ottimiste, produttive. Tutto questo è grazie alla Luna in Gemelli, Venere e Marte. In amore c’è molta euforia e s dovesse nascere una passione, vi prenderà tanto. Anche se il lavoro vi stressa, vincerete.

Pesci – Il quadrato di Nettuno-Marte vi porta dubbi e momenti di scoraggiamento, ma tutto questo serve per capire bene cosa volete fare nel lavoro. Questo periodo di stress e contrasti prosegue fino a metà febbraio. Luna in Gemelli v’impedisce i chiarimenti in famiglia.