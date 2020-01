‘Non respiravo più, non vedevo più…’: Francesca Cipriani, il dramma prima de La Pupa e il Secchione

La nuova edizione de La Pupa e il Secchione

Dopo tanta attesa, questa sera alle 21:20 su Italia 1 prende il via la nuova edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa. Alla guida dell’irriverente show ci sarà una nuova coppia, Paolo Ruffini e Francesca Cipriani.

Ricordiamo che i due artisti hanno già lavorato insieme a Colorado. C’è da dire, inoltre, che a differenza delle precedenti stagioni, in quella attuale troveremo delle secchione donne e dei pupi maschi. In attesa di vedere come se la caveranno, di recente sul web è apparsa un’intervista molto drammatica della giunonica opinionista ed inviata di Barbara D’Urso.

Il dramma di Francesca Cipriani

A quanto pare, Francesca Cipriani non è mai stata fortunata in amore. Qualche tempo fa l’ex gieffina e naufraga dell’Isola dei Famosi ha rilasciato una lunga intervista a I Lunatici, un programma radiofonico della Rai, sfogandosi in diretta parlando del suo doloroso passato.

Un’adolescenza piena zeppa di sofferenze che ha segnato l’esistenza della maggiorata. Stando a quanto scritto da Il Giornale, la ragazza ha avuto diverse disavventure sentimentali che le hanno causato delle vere e proprie problematiche. La conduttrice de La Pupa e il Secchino ha confidato che è rimasta delusa perché lei ogni volta si innamora ma la persona che ha al suo fianco è tutt’altro.

Negli anni è stata tradita più volte, ha subito delle violenze fisiche e verbali fino a toccare il fondo. Molto provata, la Cipriani ha parlato di un brutto episodio di violenza causato da un suo ex compagno che la stava strangolando al punto di non respirare più. Per fortuna è riuscita a reagire dandogli un calcio nelle parti basse e facendolo scappare.

La violenza da parte dei suoi ex

Nel corso dell’intervista fatta a I Lunatici, Francesca Cipriani ha approfittato del momento per fare un accorato appello a tutte le donne che come lei hanno subito o continuano a subire delle violenze. L’ex gieffina ha confidato di essere stata ricattata ed essere protagonista di cose che si vedono solo nei film. Il tutto è iniziato con un rimprovero, poi, uno schiaffo e una spinta per finire a delle violenze vere e proprie.