Avete mai visto la figlia di Amadeus? Ecco la bellissima Alice (Foto)

E’ proprio un grande momento quello che sta vivendo Amadeus. Dopo il grande successo con I soliti Ignoti, a breve Amedeo sarà impegnato con la conduzione della trentesima edizione del Festival Di Sanremo.

Pochi sanno che il presentatore televisivo, da anni fedele alla Rai, prima di conoscere Giovanna Civitillo è stato sposato con Maria De Martino e dal loro amore è nata Alice Sebastiani. La ragazza oggi è una splendida donna e grazie ad alcune ricerche possiamo mostrarvela.

Ecco chi è Alice Sebastiani

Alice Sebastiani è la bellissima figlia di Amadeus e Marisa Di Martino. Il primo matrimonio del presentatore è durato 13 anni e i due hanno divorziato quando la bambina ne aveva appena 9. Con il passare degli anni la ragazza è riuscita a superare con serenità la separazione, diventando una donna determinata e pronta a raggiungere i propri obiettivi.

La 22enne ha un grande sogno nel cassetto, ovvero poter lavorare nel mondo della moda. Il padre fortunatamente l’ha sempre appoggiata e spera tanto che un giorno possa realizzare tutti i suoi desideri. Alice ama viaggiare e non a caso oltre ad aver visitato alcuni dei luoghi più belli del mondo, ha anche vissuto un lungo periodo a Londra. Continua dopo la foto.

Il rapporto con Amadeus e Giovanna

Nonostante Amadeus si sia separato da sua madre e si sia risposato, Alice ha sempre appoggiato la scelta del suo papà. In un recente post, pubblicato proprio dalla 22enne sui social, la ragazza nel giorno della sua laurea in Fashion Business presso l’Istituto Marangoni di Milano si è immortalata in uno scatto assieme a Giovanna Civitillo e suo padre.

Una foto che conferma il buon rapporto con la matrigna e che mette fine a tanti cattivi pettegolezzi. A tal proposito, sotto il commovente scatto, la Sebastiani ha dedicato due parole alla coppia definendo Amadeus come il suo eroe.

Alice, inoltre, ha anche un fratello, Josè Alberto, nato nel 2009, frutto proprio dell’amore tra il conduttore e la bella napoletana. Un esempio di famiglia allargata che lascia davvero senza parole.