Grande Fratello Vip: ecco la copertina ufficiale con il cast al completo (Foto)

Tv Sorrisi e Canzoni ha pubblicato la copertina con tutti i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip: ecco il cast ufficiale

Da mesi non si fa che parlare della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi, conduttrice delle prime tre edizioni, ha lasciato il posto ad Alfonso Signorini che da opinionista è stato promosso conduttore. Non solo, ma il giornalista si è anche occupato del cast e di firmare il programma come autore.

Il reality doveva andare in onda a fine ottobre ma a sorpresa Mediaset ha deciso di posticiparlo al 2020. Adesso ci siamo. Mancano poche ore all’inizio e dopo mesi di indiscrezioni e anticipazioni ufficiali, Tv Sorrisi e Canzoni ha pubblicato la copertina con il cast ufficiale. (Continua dopo la foto)

Adesso non ci sono davvero più dubbi. Ecco chi entrerà nella Casa più spiata d’Italia: l’attrice e produttrice Rita Rusic, il cantante Pago, i conduttori Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Paolo Ciavarro, gli attori Fabio Testi, Andrea Montovoli, Licia Nunez, Antonio Zequila.

Poi ancora il papirologo e giornalista Aristide Malnati, la scrittrice Barbara Alberti, l’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana, le influencer e modelle Paola Di Benedetto, Clizia Incorvaia, Fernanda Lessa. I modelli Andrea Denver, Ivan Gonzalez, Elisa De Panicis.

Gli highlander

Non sono presenti nella copertina di Tv Sorrisi e Canzoni, ma la pagina ufficiale del Grande Fratello Vip ha fatto sapere che ci saranno quattro highlander della versione classica del reality. Si tratta di Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Salvo Veneziano e Sergio Volpini. Loro andranno in ballottaggio alla prima puntata e solamente due potranno entrare nella Casa.

Le novità della nuova edizione

Dalle ultimissime indiscrezioni che sono apparse nel web pare che in questa edizione tanto attesa del Grande Fratello Vip tornerà il tugurio. Inoltre, ci sarà una stanza a tema anni ’80 in cui chi vi soggiornerà dovrà adattarsi alle mode di quel periodo. Come per l’edizione spagnola, pare che anche Alfonso Signorini proverà ad andare in onda con il reality due volte a settimana (il mercoledì e il venerdì).

In questo modo l’organizzazione delle puntate sarà sensibilmente diversa. Ricordiamo, infine, che i due opinionisti che accompagneranno il conduttore in tutte le puntate saranno Pupo e Wanda Nara.