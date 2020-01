Aggiornamento sulla scomparsa di Luigi Favoloso: Nina Moric apre una pista (FOTO)

Da un po’ di ore non si sta facendo che parlare della scomparsa improvvisa di Luigi Favoloso, l’ultimo aggiornamento proviene dal profilo di Nina Moric. Ieri sera, alcuni personaggi famosi hanno diramato l’allarme circa la scomparsa dell’ex di Nina Moric. Tra questi, Alex Fiumara e Veronica Satti.

Entrambi hanno spiegato che la famiglia di Favoloso ha perso le sue tracce dal 29 dicembre. La madre si è profondamente preoccupata al punto da avvertire la Polizia. Ad ogni modo, Nina Moric, in queste ore, ha aperto un’altra pista, quella della sparizione volontaria. Vediamo cosa è accaduto.

La ricostruzione dei fatti sulla scomparsa di Luigi Favoloso

La showgirl Veronica Satti ha pubblicato un post su Instagram nel quale ha richiamato l’attenzione di tutti i suoi fan. La donna ha spiegato che Luigi Favoloso sia scomparso da circa 10 giorni. L’ultima volta che lei lo ha sentito è stato a Natale, quando entrambi si sono scambiati gli auguri. Alex Fiumara, invece, ha effettuato una piccola ricostruzione dei fatti sul suo profilo Facebook fino all’ultimo aggiornamento su Luigi Favoloso.

Il ragazzo ha spiegato che la madre del vip sparito ha avvertito le forze dell’ordine dopo tre giorni di mancate notizie del figlio. Il protagonista di questa vicenda si sarebbe allontanato da Torre Del Greco, in provincia di Napoli, senza auto, senza effetti personali e documenti.

Dopo questa breve ricostruzione dei fatti, Alex ha lanciato un appello ed ha esortato chiunque l’abbia visto a farlo presente contattandolo in privato. Molti dei suoi contatti si sono mostrati particolarmente coinvolti dalla vicenda diffondendo in men che non si dica il messaggio. Questo, dunque, lascia presumere che possa essere accaduto qualcosa di grave. (Continua dopo il post)

Attenzione : da circa 10 gg è scomparso da casa Luigi Mario Favoloso ex fidanzato della modella Nina Moric e… Gepostet von Alex Fiumara am Montag, 6. Januar 2020

L’ultimo aggiornamento da parte di Nina Moric

L’ultimo commento sulla vicenda che vede coinvolto Luigi Favoloso, però, è pervenuto dal profilo Instagram di Nina Moric. Quest’ultima, infatti, è andata completamente controcorrente ed ha lasciato intendere che il suo ex possa essere sparito volontariamente.

Come è possibile intuire dalla Instagram Storie della modella, Luigi Favoloso sarebbe sparito di sua volontà, ma questo aggiornamento lascia delle perplessità. Per quale ragione l’ex concorrente del Grande Fratello avrebbe dovuto far preoccupare intenzionalmente tutte le persone che lo conoscono? Si attendono novità.