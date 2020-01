Romina ha un nuovo amore: svelata la sua identità. Al Bano infuriato

Stando alle ultime novità di casa Carrisi sembra proprio che Al Bano non riesca a stare dietro ai suoi figli. In particolar modo dietro a Romina Junior.

La figlia più piccola dell’artista sta facendo infuriare il papà, accendendo di nuovo i riflettori sulla loro famiglia. Il motivo? La ragazza pare abbia un nuovo compagno. Vediamo insieme di chi si tratta.

Romina innamorata del truccatore di sua madre?

Questa volta a far parlare di Al Bano è proprio lei, Romina. La giovane figlia dei due artisti sembra di nuovo innamorata e il suo amore pare lavori insieme ai suoi genitori. Nell’ultimo periodo, la Carrisi segue spesso la sua mamma e il suo papà esibendosi anche come corista nei loro concerti. Ma qual è la vera ragione? A quanto pare il motivo delle sue partenze non è del tutto professionale. La ragazza, infatti, avrebbe perso la testa per un uomo che lavora per la coppia.

Si vocifera, infatti, la nuova fiamma di Romina sia il truccatore di fiducia di sua madre. L’uomo misterioso si chiama Tony e i due passerebbero molto tempo insieme. Intanto Al Bano non apprezzata la cosa per via dell’età dell’uomo, molto più grande di Romina junior. Per questo in camerino sono volate le discussioni con la figlia.

Al Bano geloso delle sue donne

Come ogni padre, anche Al Bano è geloso delle sue donne. L’astista pugliese, infatti, ama sapere cosa fanno i suoi figli e sopratutto chi frequentano. Carrisi sempre secondo lacune voci di corridoio non sembra aver condiviso la scelta di Romina per questa nuova relazione.

Infatti, a tal proposito, in camerino sarebbero volate delle parole molto forti. Al Bano, come ha dichiarato lui stesso in passato era anche molto geloso di Ylenia. La ragazza scomparsa ha sempre voluto vivere una vita libertina decidendo addirittura di lasciare Cellino San Marco.

Tale motivo avrebbe creato dei conflitti all’interno della loro famiglia e pare che i rapporti tra padre e figlia si fossero quasi interrotti dopo la sua partenza.