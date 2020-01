Uomini e Donne, Armando Incarnato rompe il silenzio: i commenti sui social

Armando Incarnato ha replicato alle notizie apparse nel web sul suo conto. Ecco che cosa ha detto il cavaliere del trono over di Uomini e Donne.

Uomini e Donne: Armando Incarnato smascherato?

Da qualche giorno nel web si stanno rincorrendo le anticipazioni di Uomini e Donne, in particolare della penultima registrazione del trono over. Pare che Gianni Sperti, dopo l’insistenza relativa al fatto che Armando Incarnato avesse una relazione al di fuori del programma, sia riuscito a trovare le prove.

Per questo l’opinionista ha invitato il cavaliere a lasciare definitivamente il programma. Dalle talpe presenti in studio pare che Armando se ne sia andato e che non fosse presente nella registrazione successiva.

Tuttavia, nei vari siti di gossip non c’è stata sicurezza su quanto successo in studio. In molti hanno scritto e pensato che probabilmente Armando tornerà a dare delle spiegazioni e a chiarire la sua posizione. Infatti, il cavaliere napoletano ha scritto qualche commento sui social che lasciano intendere proprio questo.

La versione di Armando Incarnato sui social

Dopo alcuni giorni dalla registrazione del trono over incriminata, Armando ha pubblicato un post sui social che sembra essere una replica a Gianni Sperti e a quelli che hanno messo in dubbio la sua onestà nel programma. Il cavaliere ha assicurato che “vive di giorno e non di notte” e che presto tutte le accuse fatte nei suoi confronti crolleranno. (Continua dopo il post)

Non solo, ma Armando ha scritto anche un paio di commenti in risposta agli utenti in cui ha detto di non essere stato cacciato da Uomini e Donne. Inoltre, ha esortato le persone ad aspettare di vedere come sono andate le cose e ha promesso che la verità è una soltanto e che verrà fuori presto. Da questo si può presumere che Armando tornerà in trasmissione e continuerà la ricerca di una fidanzata. Voi che cosa ne pensate?

La conoscenza con Veronica e Roberta

Prima che succedesse tutto questo, Armando era impegnato nella conoscenza con Veronica e Roberta. Con Veronica (che frequenta ormai da tre mesi) ad un certo punto è anche uscito dal programma, salvo poi rientrare dopo neanche un’ora.

La dama ha lamentato di essere stata trattata malissimo da Armando dietro le quinte e di aver litigato molto pesantemente. Le basi per una conoscenza al di fuori, quindi, non c’erano. Dopo quello che è emerso, come andrà il rapporto tra di loro?