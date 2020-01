Antonella Mosetti e Aldo Montano, la verità sulla rottura: ‘stavo impazzendo’

Antonella Mosetti e Aldo Montano sono stati insieme per circa sei anni. Belli, giovani e complici avevano incantato le pagine della cronaca rosa con un amore travolgente e di equilibri difficili. Lei showgirl e mamma a tempo pieno, lui campione olimpionico di scherma. La loro rottura è avvenuta nel 2012 e entrambi hanno preso strade diverse. Ma qual’è il vero motivo della loro separazione?

L’addio tra Antonella Mosetti e Aldo Montano

Antonella aveva annunciato la fine della sua tormentata storia d’amore con Aldo attraverso il proprio profilo Twitter. In prima persona, l’ex ballerina di Non è la Rai con parole molto sofferte affermò la sua separazione.

Spiegando poi nei dettagli cosa realmente è accaduto nel salotto di Barbara D’Urso, a Domenica Live. La Mosetti ha spiegato che dopo aver riflettuto per tanto tempo, ha chiesto al suo ex se tra di loro ci fosse ancora passione e sopratutto se l’amore era ancora così grande come all’inizio.

La mamma della Nucciatelli si è accorta quasi al limite della pazzia, che entrambi erano presi più dagli impegni lavorativi e dalla voglia di successo. Per tale ragione, con tranquillità hanno deciso di dirsi addio.

Il motivo sarebbe Asia Nucciatelli

La relazione tra Antonella Mosetti e Aldo Montano è nata da un vero e proprio colpo di fulmine. La coppia aveva deciso fin da subito di convivere a Roma, insieme ad Asia, nata dal precedente matrimonio con Alessandro Nuccetelli.

La giovane all’epoca era appena una bambina, frequentava ancora le scuole elementari, e a quanto pare sarebbe stata lei una delle cause principali della rottura tra sua madre e il campione di scherma.

Sembrerebbe, infatti, che l’ex gieffina non ha mai accettato Aldo accanto alla madre e tanto meno come suo ‘nuovo papà’. Secondo la Mosetti neanche dopo la loro rottura, Asia avrebbe ‘digerito’ Aldo, fino a farsi bloccare su Instagram. Quel che conta, oggi, è che nonostante tutti. dopo il grande amore che li ha legati per anni, Antonella e Aldo non hanno mai smesso di rispettarsi e volersi bene.