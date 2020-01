Striscia la Notizia, scomparsa la velina del tg satirico: il commento velenoso di Giulia Calcaterra su Alessia Reato

Ficarra e Picone tornano a Striscia la Notizia

Dopo tre mesi alla guida di Striscia la Notizia, ieri sera Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti hanno lasciato la conduzione del tg satirico. Infatti da stasera, subito dopo il Tg5 delle 20 dietro il bancone del programma di Antonio Ricci il pubblico di Canale 5 avrà la possibilità di rivedere Ficarra e Picone.

I due comici palermitani sono reduci dal grande successo al cinema del loro ultimo film Il primo Natale. Nelle ultime settimane, invece, sul web si è parlata della storica rivalità di due ex veline. Stiamo parlando di Giulia Calcaterra ed Alessia Reato.

Giulia Calcaterra lontana dalla televisione

Giulia Calcaterra ed Alessia Reato sono state veline per Striscia la Notizia per la durata di tre stagioni. Nonostante le due ragazze lavorassero tutti i giorni a stretto contatto non si sono mai sopportate.

E di recente la bionda ha avuto un duro sfogo con i suoi seguaci di Instagram. La giovane è praticamente sparita dal piccolo schermo, infatti la sua ultima apparizione risale a tre anni fa con la partecipazione all’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi.

Dopo quell’esperienza la Reato ha chiuso tutti i contatti col mondo dello spettacolo per dedicarsi anima e corpo allo sport, ma anche a viaggiare insieme al compagno Nick Pescetto. I follower le hanno chiesto per quale ragione è sparita dalla tv e lei ha risposto che non è il suo mondo preferendo di fare altro.

La frecciata velenosa ad Alessia Reato

Nel botta e risposta con i follower di Instagram, Giulia Calcaterra ha ribadito che nella vita non c’è solo la televisione, esiste tante altre cose ambiziose. Per il momento non vuole fare parte di quel monto, ma nello stesso tempo ha aperto un piccolo spiraglio per il futuro, magari quando sarà una 40enne.

Il suo sogno sarebbe magari condurre un programma sui viaggi e sport. Poi il popolo del web le ha domandato in che rapporti è con l’ex collega Alessia Reato. La sua risposta è stata iconica, facendo intendere di non conoscere nessuna con quel nome. E’ guerra aperta con l’altra ex velina di Striscia la Notizia?