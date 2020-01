GF VIP: i concorrenti in hotel, a breve si parte

Il GF VIP 2020 vanterà la presenza di 19 concorrenti. Molti i rumors, molte le storie, molti i colpi di scena che ci attendono in questi mesi. Il programma ambientato nella casa più spiata d’Italia, tornerà in onda in data 8 gennaio su Canale 5.

Per la prima volta Alfonso Signorini condurrà il reality senza la presenza di Ilary Blasi. Il GF VIP potrà tuttavia contare su due opinionisti d’eccezione: il cantante Pupo e la moglie (e manager) di Mauro Icardi, Wanda Nara.

Alfonso Signorini, intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato di essere consapevole di doversi scontrare con rivali mediatici pesantissimi quali Carlo Conti, Milly Carlucci e l’intramontabile Commissario Montalbano. Alfonso ha aggiunto però di essere entusiasta e che l’importante sia lavorare con responsabilità, coscienza ed un pizzico di divertimento. Tra le novità di questa nuova edizione del GF VIP vedremo la riproposizione del Tugurio ed una stanza dedicata agli anni ’80.

GF VIP: quali i concorrenti dell’edizione 2020?

I concorrenti annunciati del GF VIP 2020 sono nomi amatissimi dal pubblico a casa. In questo articolo provvederemo a ricordarli uno per uno, nel caso qualcuno si sia perso gli ultimi aggiornamenti.

I vip maschi che vedremo in azione all’interno della casa sono: Antonio Zequila, Andrea Denver, Andrea Montovoli, Michele Cucuzza, Paolo Ciavarro, Pago, Aristide Malnati, Ivan Gonzalez e Fabio Testi. Passiamo ora alle ragazze vip: Antonella Elia, Adriana Volpe, Fernanda Lessa, Clizia Incorvaia, Carlotta Maggiorana, Licia Nunez, Rita Rusic, Paola Di Benedetto, Barbara Alberti ed Elisa De Panicis.

Tante novità per questa nuova edizione

Al momento, i concorrenti sono rinchiusi all’interno di non un meglio specificato albergo di Roma, in zona Cinecittà, senza alcun contatto con l’esterno. Vietatissimi anche cellulari e smartphone, naturalmente. Ma le novità non finiscono qui: ad aggiungersi ai futuri inquilini della casa ci saranno altri due nomi provenienti dalle edizioni passate del Grande Fratello.

Un evento inedito nella storia del reality show! Ad entrare nella casa potrebbero essere Salvo Veneziano, Patrick Pugliese, Sergio Volpini e Pasquale Laricchia. Questi andranno immediatamente al televoto e due di loro diventeranno concorrenti del GF VIP. Ne vedremo delle belle, appuntamento a domani sera!