Nina Moric, il suo sfogo su instagram per la scomparsa di Luigi Mario Favoloso

Nina Moric si sfoga su Instagram perché il suo ex è scomparso da 10 giorni.

L’ex compagno Luigi Mario Favoloso, sono 10 giorni che ha fatto perdere le sue tracce. Nina Moric svela i retroscena della storia del suo ex fidanzato. L’imprenditore sarebbe sparito a Torre del Greco, di dov’è originario, senza portare con sé i documenti. Un caso molto strano che sta facendo temere il peggio.

I suoi cari sono molto preoccupati tant’è che è stata anche presentata una denuncia. Il paparazzo Alex Fiumara ha fatto sapere che la modella è particolarmente preoccupata e non sa più come fare per cercare di capire qual è stato il destino del suo ex compagno.

Non è un caso che ha deciso di sfogare tutta la sua rabbia sui social network per far sapere di sentirsi molto in pena per lui. Per chi avesse visto l’uomo è stato anche messo a disposizione il numero di telefono della madre dell’imprenditore Luigi Mario Favoloso, in modo tale da garantire le segnalazioni.

Nina Moric disperata per la scomparsa di Luigi Mario Favoloso

L’ex partecipante del Grande Fratello non si trova e la modella Nina Moric, si è detta molto provata da quanto è accaduto. Non ha voluto nascondere ai suoi numerosi follwer su Instagram che si trova in angoscia.

Intanto la madre dell’uomo, ovvero Loredana Fiorentino, ha presentato una denuncia ai Carabinieri di Torre del Greco per cercare di capire qual è stato il destino di suo figlio. Che fine ha fatto?

Perchè non ha portato via con sé i documenti? In un comunicato è stato chiesto aiuto a chiunque avesse visto l’uomo che ha fatto perdere completamente le sue tracce. Un momento molto particolare questo, per la famiglia napoletana che cerca di ritrovare il giovane Luigi, scomparso improvvisamente.

Il passato burrascoso della modella e il rapporto con Favoloso

Nina Moric ha avuto un passato sentimentale molto burrascoso, specie se si pensa all’addio con Fabrizio Corona, sua ex marito. Tra Luigi Mario Favoloso e Fabrizio Corona le cose non sono mai state proprio idilliache.

La modella e l’imprenditore napoletano si erano lasciati quando nel corso della trasmissione Grande Fratello del 2018 – a cui aveva partecipato Favoloso – vi era stata una discussione molto accesa.

Adesso però, per lei ci sono momenti di pura apprensione per il ragazzo che ha fatto perdere le sue tracce. Classe 1988, l’imprenditore è originario di Torre del Greco: gli inquirenti stanno cercando di capire se si tratta di un allontanamento volontario o no