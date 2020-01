Raffaella Carrà vuota il sacco: ‘Ecco la verità sui miei capelli’ (FOTO)

Raffaella Carrà è senza dubbio un mito per la TV italiana. Da poco, la conduttrice ha terminato il suo ultimo progetto a Raccontare comincia tu, dove ha ottenuto molti consensi e apprezzamenti da parte del pubblico.

In una recente intervista rilasciata al magazine Tv Sorrisi e Canzoni, parlando dei suoi progetti futuri ha anche svelato un aneddoto che riguarda i suoi capelli. Ormai il pubblico italiano e di tutto il mondo conosce la Carrà per quel caschetto biondo che in realtà è di un altro colore.

Raffaella Carrà svela il segreto dei suoi capelli

Per Raffaella Carrà il tempo sembra davvero non passare mai. Oltre ad essere conduttrice, ballerina all’inizio della sua carriera è stata anche un’attrice, arrivando fino ad Hollywood. Un’esperienza che risale al 1965 quando aveva 22 anni. L’artista prese parte a Il colonnello Von Ryan, pellicola diretta da Mark Robson. Il protagonista era Frank Sinatra, mentre Raffaella interpretava il ruolo di Gabriella.

Al suo debutto in televisione Raffaella Carrà si è presentata con un caschetto castano e pochi sanno che è addirittura nata “rossa” e soprattutto riccia! Purtroppo, non ci sono molte immagini che documentano la sua vera natura ma dal web abbiamo trovato questa e come in molti hanno notato è davvero irriconoscibile. (Continua dopo la foto)

Il successo in tv

Prima di passare all’amatissimo caschetto biondo, che non ha più abbandonato, Raffaella Carrà ha attraversato vari cambiamenti di look. Prima è passata dal riccio al liscio poi dalla tinta castana al rosso mogano. Fino ad arrivare alla decisione definitiva il famoso caschetto biondo e simmetrico con la frangia.

E forse proprio grazie al suo taglio di capelli e al suo fisico perfetto nonostante i 70, che Raffaella ha avuto un grandissimo successo. Per anni, la conduttrice ha presentato Carramba che Sorpresa, fino a ritornare in Rai oggi con A raccontare comincia tu.

Ad ottobre 2019, infatti, è andata in onda la seconda edizione del programma e insieme al compagno insieme al compagno regista, Sergio Japino e al direttore della terza rete della tv di Stato Stefano Coletta, hanno scelto insieme i personaggi da intervistare.