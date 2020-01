GF VIP, Pago confessa il vero motivo per cui ha accettato: “Ho bisogno di soldi”

Questa mattina, martedì 7 gennaio, in edicola è uscito l’ultimo numero di TV Sorrisi e Canzoni in cui sono state pubblicate le interviste a tutti i vip che prenderanno parte al Grande Fratello.

Domani, infatti, la porta rossa si aprirà ufficialmente e tutti i protagonisti potranno incominciare questa avventura. Tra questi c’è anche Pago, l’ex di Serena Enardu, il quale si è lasciato molto andare nell’intervista ed ha raccontato perché ha accettato il GF VIP.

Contrariamente a come spesso capita, il cantante ha deciso di essere sincero e schietto al 100%. Più che il viversi una nuova esperienza, mettersi in gioco ed altro, Pago ha accettato la proposta dei piani alti di Mediaset perché ha bisogno di soldi.

Pago e il bisogno di soldi

Nel corso dell’intervista con TV Sorrisi e Canzoni, Pago ha parlato del suo imminente ingresso nella casa del GF VIP. Come tutti sapranno, il cantante è reduce dalla fallimentare esperienza a Temptation Island VIP, la quale ha segnato la rottura definitiva con Serena Enardu. L’uomo è stato molto male a causa di questa separazione, per tale ragione, gettarsi a capofitto in una nuova esperienza potrebbe essergli di grande aiuto.

A parte questa motivazione, però, quella che ha prevalso su tutte è, sicuramente, il bisogno di soldi. La sincerità del protagonista è stata molto apprezzata dai lettori, ma faranno lo stesso anche i telespettatori? Tutto dipenderà, molto probabilmente, dalle dinamiche che nasceranno all’interno della casa. Certamente se Pago incominciasse a flirtare con qualche compagna d’avventura, la sua permanenza diverrebbe più lunga e interessante.

La fine della storia con Serena e la più grande paura prima di entrare al GF VIP

Per il momento, il cantante è ancora alle prese con l’uscita dalla storia con Serena. Tuttavia, l’esuberante parterre femminile che è stato scelto per questa edizione potrebbe far nascere qualche situazione molto interessante. Nel corso dell’intervista, inoltre, Pago ha anche confessato di essere molto preoccupato ad entrare nella casa del GF VIP per un motivo in particolare.

L’allontanamento da suo figlio Nicola, infatti, potrebbe pesargli davvero moltissimo, specie se la sua permanenza dovesse protrarsi molto a lungo. Nonostante questo, però, è pronto a mettersi in gioco al 100%.