Grande Fratello VIP, c’è un concorrente favorito dalla produzione: ecco chi è

Dopo mesi di attesa, finalmente, domani 8 gennaio, su Canale 5 alle 21.30 circa, incomincerà la nuova e sfavillante edizione del GF VIP. Stamattina è uscito il nuovo numero di TV Sorrisi e Canzoni in cui sono state pubblicate le interviste a tutti i concorrenti ed anche al presentatore Alfonso Signorini. Quest’ultimo ha fatto anche una confessione molto interessante in merito a un concorrente favorito dalla produzione del Grande Fratello VIP.

Stando a quanto emerso, dunque, pare ci sia un personaggio che potrebbe ricevere un “trattamento speciale”, in quanto molto amato e apprezzato dai piani alti. Di chi si tratterà mai? Stiamo parlando di Aristide Malnati.

Il debole di Signorini su Aristide Malnati

Nel corso dell’intervista con TV Sorrisi e Canzoni, Alfonso Signorini ha espresso le sue sensazioni in procinto della nuova edizione del GF VIP. Ad ogni modo, il presentatore del reality show non ha potuto fare a meno di fare una confessione molto interessante su di un concorrente in particolare a cui tiene molto.

Signorini, infatti, ha svelato di essere molto legato ad Aristide Malnati, con cui ha trascorso importanti momenti di vita insieme. I due si sono conosciuti all’epoca della scuola, dal momento che hanno frequentato entrambi il Liceo Classico a Milano. Da quel momento in poi è incominciata la loro amicizia, che prosegue ancora oggi.

Tuttavia, il nome di Aristide non è stato proposto da Signorini, ma dall’ideatore del programma. Il conduttrore, infatti, ha detto che il concorrente del Grande Fratello VIP è il favorito di Palazzo.

Il favorito della produzione del Grande Fratello VIP

Aristide, dunque, è il preferito di produzione e conduttore, questo lo porterà ad avere dei trattamenti particolari? Non sarebbe la prima volta che il reality venga accusato di fare dei favoritismi all’interno della casa, per questo, la paura che ciò possa accadere è davvero molta. Ad ogni modo, dopo aver sganciato questa bomba sul super favorito di questa edizione del Grande Fratello VIP, Signorini ha anche esposto il suo stato d’animo.

Il conduttore ha detto di essere pronto a tutto, ad ogni modo, sente il peso della fatica per tutte le cose da affrontare. La cosa positiva è che conosce il reality come le sue tasche, dal momento che è stato opinionista per molti anni. Inoltre, anche la presenza di Pupo e Wanda Nara gli sarà di grande aiuto.