Don Matteo 12, anticipazioni 9 gennaio: qualcuno spara al prete

Don Matteo torna su Rai 1 giovedì 12 gennaio 2020 con l’attesa dodicesima stagione. Terence Hill sarà di nuovo protagonista nel ruolo dell’amato prete in bicicletta. Le vicende personali dei personaggi si intrecceranno con le indagini poliziesche dei nuovi misteriosi casi da risolvere. La prima puntata vedrà il Don nei guai, in quanto un misterioso aggressore lo ferirà in modo grave.

Anticipazioni prima puntata di Don Matteo 12

Cosa succederà nei primi episodi della dodicesima stagione della fiction Rai in programma giovedì 9 gennaio 2020? Un nuovo caso poliziesco metterà in allarme gli abitanti del paesino. Andrea, figlio di un famoso medico di Spoleto, scomparirà nel nulla.

Dai primi indizi, si capirà subito che si tratta di un rapimento. Nel frattempo, Marco e Anna saranno finalmente vicini al sogno di sposarsi. Don Matteo si metterà d’impegno con la polizia per ritrovare il bimbo scomparso, ma la situazione si rivelerà più complicata del previsto.

La richiesta di riscatto tarderà ad arrivare, tanto che Anna penserà al peggio. La donna inoltre, sarà alle prese con la sua difficile situazione lavorativa. Tutti questi ostacoli rischieranno di far slittare il matrimonio con Marco.

Chi ha sparato al prete?

Le anticipazioni di Don Matteo 12 riguardanti la puntata in onda il 9 gennaio su Rai 1 svelano inoltre che i nostri amati protagonisti vedranno sparsi per Spoleto delle scatole contenenti degli origami. Pare che questa strana ‘caccia al tesoro’ porti ad un esito decisamente inaspettato. Dentro a queste scatole inoltre, verranno rinvenute delle ingenti somme di denaro.

Mentre tutti sono impegnati a risolvere il misterioso enigma delle scatole di origami, qualcuno si intrufolerà a casa di Don Matteo, ferendolo in modo grave. Il prete si accascerà a terra e verrà trovato privo di sensi. La paura sarà tanta e la polizia si metterà subito d’impegno per rintracciare il colpevole.

La dodicesima stagione della fortunata fiction tv non sarà l’ultima, come si era ipotizzato in un primo momento. A dare la bella notizia è stato lo stesso Terence Hill, che ha dichiarato di voler continuare a vestire i panni di Don Matteo ancora a lungo. Per ora però, gustiamoci le dieci puntate previste, che si arricchiranno anche di nuovi personaggi e altrettante trame piene di suspance.