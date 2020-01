Fabrizio Frizzi e il suo ultimo post su Twitter poco prima di morire: il pazzesco destino

Fabrizio Frizzi manca alla famiglia e a tutti gli italiani

Sono trascorsi quasi un paio d’anni dalla morte di Fabrizio Frizzi avvenuta per via di un’emorragia cerebrale causata da un brutto male. Una scomparsa che ha segnato la moglie Carlotta Mantovan, la figlia Stella anche se è ancora piccola per capire certe cose e tutte le persone che gli volevano bene.

Stiamo parlando del pubblico che ogni giorno lo seguiva con affetto a L’Eredità, ma anche amici e colleghi di lavoro come Milly Carlucci, Carlo Conti ed Antonella Clerici. Per non parlare della sua ex moglie Rita Dalla Chiesa, e proprio quest’ultima di recente è finita nuovamente al centro delle polemiche per un post su Twitter.

Rita Dalla Chiesa criticata per nominare spesso il suo ex

Dopo la prematura e tragica scomparsa di Fabrizio Frizzi, Rita Dalla Chiesa è stata più volte criticata ed attaccata ferocemente per aver parlato dell’ex marito. Stiamo parlando di una polemica che a distanza di alcune settimane dalle altre riprende vita e, in questo caso, è scoppiata su Instagram.

In questo social network la giornalista ed ex conduttrice di Forum non ha perso tempo a replicare ad un leone da tastiera che l’ha polemicamente accusata di non avere rispetto per una persona che non è più in vita.

L’accusa a Rita Dalla Chiesa: il commento di un detrattore

In realtà, però, Rita Dalla Chiesa si stava sfogando su Twitter per la vicenda rifiuti a Roma. La nota conduttrice ha mostrato tutta la sua disapprovazione per la giunta comunale della Capitale che non è in grado di risolvere questo spinoso problema. Un problema che ha colpito anche i quartieri borghesi della città, tra cui quello in cui risiede una dei componenti della squadra di Italia Sì, il programma di Rai Uno di Marco Liorni.

Ad un tratto, però, senza alcuna motivazione un hater l’ha accusata di finire di parlare di Fabrizio Frizzi. Un commento fuori luogo visto che l’artista di Casoria non ha per niente menzionato il compianto ex marito.