Mara Fasone contro Deianira Marzano: ‘Non poteva non intromettersi la bambola gonfiabile!’

Mara Fasone, dopo Teresa Langella, se l’è presa anche con Deianira Marzano. Ecco che cosa è successo.

Mara Fasone e Deianira Marzano: gli scontri

L’ex tronista Mara Fasone e la blogger Deianira Marzano hanno avuto degli scontri molto accesi sui social qualche mese fa. Tutto è iniziato da quando c’è stata la prima crisi tra Jeremias Rodríguez e Soleil Sorge e, dalle indiscrezioni di alcuni giornali, sembrava esserci lo zampino di un terzo incomodo.

Ebbene, Deianira aveva accusato Mara di essersi messa in mezzo alla relazione dei due ex naufraghi. Mara è stata molto dura sui social con Deianira negando ogni coinvolgimento e invitandola a pensare ai suoi figli invece che a parlare di vicende che non sa.

A distanza di mesi le cose non sono cambiate e tra le due continuano gli scontri. Qualche ora fa c’è stato l’ennesimo botta e risposta dopo lo scontro tra Teresa Langella e Mara Fasone. Infatti, Deianira ha appoggiato pubblicamente Teresa e ha dato a Mara dell’invidiosa.

Mara contro Deianira: lo sfogo

Deianira è intervenuta personalmente nello scontro tra Mara e Teresa. Ma che cosa è successo tra le due ex troniste? Mara si è unita agli utenti che hanno criticato Teresa, la quale ha ostentato in questi giorni sui social la sua vacanza super lusso alle Maldive con Andrea Dal Corso.

Secondo la modella siciliana questo va contro quello che ha sempre detto Teresa, ovvero il fatto di essere semplice e umile e di preferire i pranzi al sacco piuttosto che le cene al ristorante. Deianira, però, ha detto che Teresa non ha fatto niente di male e che Mara parla per invidia visto che è “rimasta fuori dal giro delle influencer”.

Ebbene, Mara ha fatto una serie di Instagram Stories per replicare a quello che Deianira ha detto di lei. L’ex tronista l’ha chiamata “bambola gonfiabile” e l’ha invitata a smettere di parlare a vanvera senza avere prove concrete perché ci sono molte persone sui social che la seguono e le credono.

La modella siciliana ha ribadito il fatto di essere stata contattata da agenzie ma di aver rifiutato perché preferisce non lavorare su Instagram al momento. Voi che cosa ne pensate di questa vicenda?