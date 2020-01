Giorgio Mastrota e Natalia Estrada, conoscete la figlia? La 25enne fotocopia del papà

Natalia Estrada e Giorgio Mastrota a cavallo degli anni 90 sono stati una delle coppie più belle ed invidiate del piccolo schermo. Partner nel lavoro, così come nella vita, i due hanno vissuto un grande ed appassionato amore.

Un legame, però, che nonostante gli inizi scoppiettanti, è terminato in modo del tutto inaspettato dopo 5 anni, lasciando senza parole i numerosi fan. Dal matrimonio è nata una figlia, che oggi ha 25 anni.

Chi è la figlia di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada

Si chiama anche lei Natalia e, nonostante la giovane età, è già mamma di Marlo. La ragazza è molto attiva sui social ed è solita pubblicare degli scatti in cui mette in mostra il suo fisico perfetto e scolpito frutto di una densa attività fisica.

La Mastrota somiglia tantissimo al suo papà e sono molti i commenti lasciati dai follower che sottolineano la marcata similitudine dei tratti. (Continua dopo la foto)

Che fine ha fatto la showgirl

Dopo l’addio non si sa in che rapporti siano gli ex coniugi Giorgio Mastrota e Natalia Estrada. I due hanno preso strade completamente diverse: l’ex showgirl ha abbandonato il mondo dello spettacolo nel 2006 e si è risposata con il suo nuovo compagno Andrea Mischianti. Insieme a lui gestisce un maneggio ad Asti.

Nuovo amore per Giorgio Mastrota

Anche il conduttore ha voltato sentimentalmente pagina. Il re delle televendita è innamorato pazzo di Floribeth Gutierrez. Dopo aver vissuto insieme per ben 7 anni i due hanno annunciato l’intenzione di convolare a nozze nel 2020. I due, come dichiarato in una recente intervista al settimanale Nuovo, si sono conosciuti in palestra e lei ha ceduto al corteggiamento serrato dopo 8 mesi.

Lei è lontana dal mondo dello spettacolo e non ama stare al centro del gossip e dell’attenzione. Riservata e schiva, non possiede profili social, a differenza del futuro marito che costantemente in contatto con i suoi numerosi follower.