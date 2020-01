Lapo Elkann finisce sulla sedia a rotelle dopo il grave incidente: ecco come sta ora [FOTO]

Il grave incidente di Lapo Elkann

Lo scorso mese tutti i telegiornali e siti internet avevano dato una notizia negativa che riguardava Lapo Elkan. Il rampollo degli Agnelli era rimasto coinvolto in un grave incidente a Tel Aviv, in Israele. In quell’occasione il ragazzo decise di non far diffondere subito quello che gli era successo, ma dopo qualche giorno, dopo aver risolto alcune complicazioni.

Infatti l’auto su cui era a bordo si è violentemente schianta causandogli un forte trauma che lo ha fatto entrare in coma per un paio di giorni. Dopo aver ripreso conoscenza, Elkan ha spiegato alla stampa cosa gli è accaduto.

Dopo essere uscito dall’ospedale, l’uomo ha detto che le sue prima azione è fare del bene al prossimo. Poi ha detto che Lapo non è la persona che lo descrivono, ma ora si è reso conto che deve dare sostegno alle persone che come lui hanno avuto i medesimi problemi.

La foto che lo ritrae sulla sedia a rotelle

A distanza di circa un mese da quel drammatico incidente stradale e dai giorni trascorsi all’interno dell’ospedale, sono state diffuse le prime immagini che lo mostrano in uno stato di convalescenza.

Nel nuovo numero di Chi, il magazine di gossip diretto da Alfonso Signorini, in esclusiva è stato mostrato lo scatto che mostra Lapo Elkan seduto su una sedia a rotelle. Al momento il noto imprenditore è residente a St Mortiz, dove in compagnia di amici e professionisti sta proseguendo il suo percorso riabilitativo.

Il periodico di gossip riporta anche come il rampollo degli Agnelli sia dimagrito eccessivamente, e stia solo ora ricominciando a percorrere piccoli percorsi a piedi. Quindi, il recupero sta procedendo comunque bene, e non è da escludere che Elkann possa tornare a camminare in maniera autonoma già tra qualche settimana. (Continua dopo la foto)

Il nuovo obbiettivo di Lapo Elkann

Come accennato prima, subito dopo essere stato dimesso dall’ospedale, Lapo Elkann ha voluto ringraziare Dio per essere ancora in vita. Il noto imprenditore farà uso delle sue ingenti risorse finanziarie per investirli verso tutte quelle persone che hanno passato lo stesso calvario. In pratica il rampollo della Fiat ha totalmente cambiato i suoi obbiettivi di vita.