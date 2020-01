Paolo Ruffini ha tradito Diana, la presunta amante Vanya mostra foto intime: “Giochi perversi”

In questi giorni si sta molto parlando di Paolo Ruffini e del fatto che pare abbia tradito la sua ex Diana Del Bufalo. Nelle ultime ore, però, si sono aggiunte delle news che hanno scatenato una vera bufera. Tutto è nato nel momento in cui si è fatta avanti Vanya Stone. Lei è una ragazza romana che ha affermato di essere stata l’amante del conduttore quando era fidanzato con Diana.

La ragazza, attraverso i suoi profili social, ha detto che sarebbe dovuta essere una delle protagoniste de La Pupa e il secchione. All’ultimo momento, però, qualcosa pare sia andato storto e lei ritiene ci sia lo zampino del presentatore. Per tale ragione ha deciso di sbugiardarlo rivelando cose davvero assurde.

Le confessioni di Vanya: Paolo Ruffini ha tradito Diana?

Sul web si è innalzata una bufera su Paolo Ruffini e sul fatto che possa aver tradito Diana. Vanya Stone, infatti, che di mestiere tatuatrice, si è palesata come l’amante del conduttore e non solo. Allo scopo di rendere maggiormente credibile la sua versione dei fatti, la ragazza ha svelato su Insatgram e Facebook che Ruffini, mentre era fidanzato, chiedeva a lei e alle sue amiche di fare giochi perversi.

Dopo un fugace flirt, quando la situazione è diventata troppo calda, però, il presentatore l’ha bloccata da tutti i social onde evitare di essere sbugiardato. Anche la partecipazione di Vanya a La Pupa e il Secchione pare sia stata annullata all’ultimo momento proprio per evitare spiacevoli situazioni. La Stone, però, ha deciso di reagire portando in piazza delle cose molto intime avvenute tra lei e Ruffini.

Bufera sul web, il conduttore tace

La tatuatrice ha anticipato tutte le critiche dicendo di non essere assolutamente interessata alla visibilità, semplicemente ha sentito il bisogno di mettere a tacere, una volta per tutte, chi non merita di essere protetto. La premessa, però, non è servita a frenare le polemiche. Moltissime persone, infatti, si sono scagliate contro la ragazza accusandola di essere una poco di buono.

Proprio per tale ragione, la tatuatrice ha pubblicato un altro video su Facebook nel quale ha risposto alle critiche ed ha detto di non dare peso alle accuse del web. Per il momento Paolo Ruffini non ha né ammesso né smentito di aver tradito Diana. Quest’ultima, invece, ha fatto sapere di essere andata avanti.