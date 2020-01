Avete mai visto dove vive Aurora Ramazzotti? Una mansarda chic nella zona in di Milano [FOTO]

Aurora Ramazzotti: non solo figlia di…

Aurora Ramazzotti non vuole essere ricordata per essere la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Nonostante la sua giovane età, 23 anni, la ragazza è una delle più seguite influencer del nostro Paese, ma anche una brava speaker radiofonica.

Della sua vita privata sappiamo che è fidanzata da tempo con Goffredo Cerza e che vive da sola in un appartamento della zona in del capoluogo lombardo. Una casa che la giovane spesso la rende il luogo perfetto per i siparietti social.

L’appartamento milanese della figlia di Michelle Hunziker

Anche se ha 23 anni, Aurora Ramazzotti è molto apprezzata e seguita sui social network. Spesso lei e la madre Michelle Hunziker realizzano dei siparietti divertenti ottenendo migliaia di visualizzazioni. Come detto prima, la nota influencer vive in un appartamento a Milano e su Instagram non mancano gli scatti e le clip che mostrano il suo nido.

Dalle foto è possibile vedere alcuni scorci della sua abitazione che è situata all’ultimo piano di un edificio. Infatti si tratta di una mansarda con le travi in legno a vista. Mentre il pavimento della casa è in mattone.

Per quanto riguarda la zona living è presente un divano marrone, insieme al tavolo bianco e gli oggetti di design di colore oro. Per quanto riguarda la stanza da letto, la speaker radiofonica ha optato per dei toni chiari per le pareti, il letto e anche i comodini. (Continua dopo le foto)

Aurora Ramazzotti e i siparietti realizzati a casa sua

Spesso il suo appartamento di Milano è il posto dove Aurora Ramazzotti e la madre Michelle Hunziker realizzano dei siparietti divertenti e poi li condividono sui social network. Ad esempio quando passavano la scopa elettrica, oppure le lacrime sul divano e il frigorifero vuoto.

A differenza di altri ragazzi che prima di sedersi comodamente e guardare la televisione gettano le scarpe ovunque, lei le adagia delicatamente sul pavimento. Ovviamente, spesso l’appartamento in questione ospita il suo storico fidanzato Goffredo Cerza.