Svelato il tradimento di Paolo Ruffini. Diana Del Bufalo replica:”Vivo, perdono e vado avanti”

A poche ore dall’inizio della nuova avventura televisiva di Paolo Ruffini, “La Pupa e il Secchione e viceversa”, il presentatore è finito al centro delle polemiche per una vicenda legata alla sua vita privata. Vanya, una tatuatrice romana, ha pubblicato sui social una foto in compagnia del comico toscano. Nelle successive stories ha rivelato di aver avuto una relazione con quest’ultimo nel periodo in cui era fidanzato con Diana Del Bufalo.

Ovviamente la notizia ha suscitato grandi polemiche sui social. Alcuni utenti si sono scagliati contro Paolo Ruffini reo di aver tradito la storica fidanzata, con la quale ormai da qualche tempo si sono lasciati. C’è chi, invece, accusa la tatuatrice rea di aver reso pubblico uno scatto che sarebbe dovuto rimanere privato. Insomma si è alzato un gran polverone che ha spaccato i follower del comico toscano.

Il presunto tradimento di Paolo Ruffini

La 30enne romana ha raccontato nelle sue instagram stories di aver avuto una relazione con Paola Ruffini mentre lui era fidanzato con la bella e simpatica attrice. La giovane ha rincarato la dose svelando che lui avrebbe chiesto dei giochi erotici ad alcune sue amiche. Alla fine ha svelato anche il probabile motivo della scelta di rendere pubbliche le foto proprio alla vigilia dell’inizio de “La Pupa e il secchione e viceversa”.

Vanya avrebbe dovuto partecipare alla trasmissione, a suo dire le sarebbe stato inviato anche un pre-contratto ma poi null’altro. Un comportamento che avrebbe urtato la giovane che, probabilmente, per ripicca ha postato le foto. Nel suo lunghissimo sfogo social ha sottolineato che la causa della mancata partecipazione al programma sarebbe proprio Ruffini, timoroso del fatto che lei avrebbe parlato della loro relazione.

Ovviamente, almeno per il momento, il presentatore non è intervenuto in merito alla presunta storia con Vanya. Com’è immaginabile è molto concentrato sulla nuova trasmissione che lo vedrà impegnato, insieme a Francesca Cipriani, in prima serata su Italia 1.

La reazione di Diana Del Bufalo

Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini sono state una delle coppie più amate e seguite della televisione italiana. I due hanno raccontato in momenti diversi di alcuni problemi e alti e bassi che hanno condizionato la loro storia. In comune, però, ogni racconto ha avuto l’intensità del sentimento che li ha uniti per diversi anni. I settimanali di gossip hanno raccontato anche in passato di presunti tradimenti del presentatore.

Sulle rivelazioni di Vanya, Diana Del Bufalo è intervenuta a modo suo, con un meraviglioso post apparso su instagram nel quale scrive di perdonare e andare avanti. Ovviamente il riferimento non è stato diretto ma chiunque ha avuto la possibilità di leggere il post ha, inevitabilmente, associato le parole dell’attrice a quanto detto precedentemente su Ruffini.