‘Ho ingerito del…’: Michelle Hunziker disperata su Instagram, il motivo [FOTO]

Michelle Hunziker: un 2019 da ricordare

Il 2019 è stato un anno ricco di soddisfazioni per Michelle Hunziker Infatti quest’ultima ha condotto con grande successo due edizioni di All Together Now, Una terminata giovedì scorso, e Amici Celebrities. Per non pagare del tg satirico prima con Gerry Scotti e poi con Ezio Greggio.

Quindi la soubrette svizzera ha tutte le carte in regola per essere felice e soddisfatta. Tuttavia nelle ultime ore la madre di Aurora Ramazzotti si è mostrata disperata sul suo profilo Instagram. Per quale ragione cosa le è successo?

La soubrette svizzera disperata su Instagram: cosa è successo?

Il suo malessere non è dovuto alla sua vita sentimentale. Infatti nonostante qualche piccola scaramuccia che tutte le coppie hanno, il matrimonio con Tomaso Trussardi procede a gonfie vele. Inoltre, Michelle Hunziker è molto soddisfatta del percorso che la sua primogenita sta facendo nel mondo dello spettacolo.

A completare il momento d’oro della showgirl elvetica è la vacanza che insieme al marito e alle figlioletto Sole e Celeste hanno trascorso in una località di montagna durante le feste natalizie. (Continua dopo le foto)

Michelle Hunziker torna in palestra per allenarsi

Quindi per quale motivo Michelle Hunziker è apparsa particolarmente triste tra le Stories condivise sul suo account Instagram? L’ex moglie di Eros Ramazzotti si è fatta vedere con il viso disperato al punto di piangere.

Per fortuna nulla di grave, anzi le due foto postate sul social network erano ironiche. In che senso? La conduttrice di Striscia la Notizia si era persa d’animo perché dopo le feste e le abbuffate si è decisa di tornare nuovamente in palestra ad allenarsi.

Nella prima immagine si vede la soubrette elvetica mentre dà il buongiorno ai suoi numerosi follower rivendo che è in cerca di una motivazione per un allenamento. Mentre nell’altra foto, a differenza della prima, si è fatta vedere sorridente ricordando il mascarpone è i panettoni che ha ingerito durante queste feste natalizie.