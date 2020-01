Barbara D’Urso, il ‘tradimento’ di Francesca De André: ‘Non voglio andare da lei…’

Francesca De André non vuole andare solo nei format di Barbara D’Urso

Oltre ad essere stata una delle protagoniste assolute del Grande Fratello 16, Francesca De André è un’opinionista di Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Di recente la nipote di Faber ha rilasciato una lunga intervista al magazine di gossip DiPiù TV facendo delle confessioni sul suo ruolo in televisione.

La ragazza non vuole essere più etichettata come quella che esprime il suo punto di vista nei programmi di Lady Cologno. L’ex gieffina come altri suoi colleghi vorrebbe tanto condurre una trasmissione tutta sua.

La giovane ha detto che non vuole stare sempre da Carmelita, ma le piacerebbe fare altro. Lei di sente di dare tanto al mondo dello spettacolo e desidererebbe che le affidassero una possibilità.

L’ex gieffina intervistata da DiPiù TV

Intervistata dal periodico DiPiù TV, Francesca De André vorrebbe ambire ad essere una soubrette originale, ovvero quelle che si vedevano anni fa. Ad esempio Lorella Cuccarini ed Heather Parisi, che sanno danzare, cantare e presentare uno show. Tuttavia l’ex concorrente del Grande Fratello 16 non ha voluto fare i nomi per non indurre nuove polemiche.

Tuttavia la nipote di Faber ha fatto intendere che le attuali showgirl non sanno fare tutto bene. A chi si riferiva?

Nel frattempo, Barbara D’Urso che è rientrata da poco dalla sua vacanza a Dubai, non ha ancora commentato sui social network e in televisione la decisione di Francesca di non presenziare sempre nei suoi format. Come reagirà la napoletana?

Francesca De André felice con Giorgio Tambellini

Nel corso della lunga intervista per il magazine di gossip DiPiù TV, Francesca De André ha confessato di essere follemente innamorata del fidanzato Giorgio Tambellini.

Dopo che lo aveva lasciato all’interno del Grande Fratello 16, la crisi e la breve parentesi con Gennaro Lillio, l’ex gieffina è tornata insieme a lui. Inoltre sembra proprio che i due ragazzi avrebbero deciso di convivere. Dopo la burrasca sembra che vogliono fare le cose sul serio.