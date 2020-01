Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 8 gennaio: la clamorosa separazione

Secondo appuntamento del parterre senior di U&D

Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni del Trono over di Uomini e Donne. Grazie al portale web Il Vicolo delle News siamo in grado di dirvi cosa accadrà nella seconda puntata che va in onda oggi pomeriggio, mercoledì 8 gennaio 2020 su Canale 5. In studio, inoltre, arriveranno due ex protagonisti del parterre per aggiornare i l pubblico della loro storia d’amore.

Spoiler Trono over: Erik chiude con Valentina

Le anticipazioni della puntata di oggi del Trono over di Uomini e Donne, rivelano che in studio entreranno Enzo e Pamela come ospiti. I due ex protagonisti stanno continuando loro relazione sentimentale, lei tra pochi giorni gli farà conoscere il figlio.

L’ex cavaliere dichiarerà di voler un bambino da lei ma l’ex dama vuole andarci ancora con i piedi di piombo. Ad un tratto l’uomo le farà una bella sorpresa. Nello specifico le darà una scatola di rose rosse e con dentro un bigliettino con su scritto che si è innamorato di lei. Poi danzeranno insieme sulle note di Abbracciamo.

Quindi sarà il turno di Valentina ed Erik che hanno chiuso la conoscenza. Lei durante la settimana è stata giù di morale per motivi personali, ma colui che stava frequentando vuole al suo fianco una persona sempre euforica. Ovviamente la donna sarà distrutta.

Uomini e Donne: Samuel chiude con Simonetta e Arianna

Gli spoiler del parterre senior di Uomini e Donne, svelano che Valentina in lacrime si farà delle domande sul perché arrivata a 40 anni non riesca a trovare un uomo giusto per lei. Gianni la difenderà dicendo che è una persona sincera che prima o poi troverà l’anima gemella. Subito dopo sarà la volta di Samuel con Simonetta e Arianna.

Con quest’ultima ha troncato perchè non prova nulla, invece con l’altra chiederanno perchè il cavaliere in settimana le ha fatto uno scherzo mandandole un messaggio con numero anonimo dicendole di essere Juan Luis. Una burla che non ha per niente gradito e la frequentazione finirà lì.