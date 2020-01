Valentine Demy per guarire dalla depressione torna al porno a 56 anni

Valentine Demy torna nel mondo del porno all’età di 56 anni, per cercare di riprendersi dopo una brutta depressione

A 56 anni torna nel porno per combattere la depressione: è la storia di Valentine Demy che aveva affascinato il pubblico di ogni generazione. Infatti, l’attrice aveva abbandonato la scena 10 anni fa almeno.

Aveva detto addio alle scene del mondo del porno però, adesso ha deciso di tornare sui suoi passi perché ha trovato nuovi stimoli che possono aiutarla a guarire da questa brutta depressione in cui è finita.

Valentine infatti, è stata una delle pornostar italiane più famose tra gli anni 90 ed il 2000. Nel 2010 aveva chiuso con il cinema hard però poi, aveva deciso di continuare a fare degli spettacoli erotici. Adesso ha deciso di fare un passo indietro perché ha sentito che la sua vita non aveva più senso.

Valentine Demy a tutto porno con Max Felicitas

Valentine Demy ha stupito tutti quando ha annunciato che tornerà a fare i film porno. Ha deciso anche di girare una scena insieme a Max Felicitas, attore porno molto famoso di questo periodo. In realtà lei stessa poi, ha raccontato in un’intervista che quando ha smesso girare film porno è caduta in una forte depressione e quindi ha deciso poi di fare un passo indietro ,di tornare nel mondo dell’ hard.

La donna ha voluto anche cercare di rimettersi in sesto da un punto di vista fisico e ci è riuscita perfettamente. È stata campionessa di culturismo e ha partecipato anche a tante commedie cinematografiche nel periodo del 1994. Ma adesso invece, ha deciso di riprendere con gli hard movie.

Una scena porno per uscire dalla depressione

Valentine DemMax Felicitas, porno attore emergente diventato molto famoso anche per la sua presenza nelle trasmissioni televisive, ha ospitato Valentine Demy in un suo film e i due hanno girato una scena erotica molto particolare. Valentine ha gradito molto tornare ai tempi in cui era parte di questo mondo e quindi, pensa che potrebbe aiutarla a guarire da questo tunnel depressivo.

Aveva smesso con la sua carriera ma si è trovata a dover per forza fare un passo indietro. Dopo il porno la sua vita era cambiata in maniera profonda. Questa nuova scena probabilmente sarà una di quelle maggiormente ricercate da coloro che amano il cinema porno a cavallo tra gli anni 90 e 2000 e ora non vogliono perdersi il ritorno di questa famosa pornostar.