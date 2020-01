Antonella Fiordelisi confessioni bollenti: “ho avuto una storia con Ignazio Moser”

Antonella Fiordelisi racconta la storia con il suo ex Ignazio Moser, ecco cosa è successo e come è esplosa la curiosità dei fans.

Antonella Fiordelisi racconta di aver avuto una relazione con Ignazio Moser. Una rivelazione dell’ex tentatrice di Temptation Island che sta vivendo un periodo sentimentale molto favorevole grazie alla sua love story con Francesco Chiofalo. La ragazza però non ha voluto tralasciare anche parte della sua storia d’amore passata.

Ha raccontato infatti, della relazione avuta con Ignazio Moser che attualmente è fidanzato con Cecilia Rodriguez. La 21enne di Salerno senza tentennare, ha raccontato la storia tra i due e subito di follower hanno colto in maniera molto dubbiosa questa rivelazione che era stata tenuta nascosta per anni. Le parole della della bella ventunenne sono destinate a fare molto scalpore nel mondo del web e non solo.

Antonella Fiordelisi e la sua confessione

Molte persone hanno pensato che Antonella Fiordelisi avesse raccontato di questa storia con Ignazio Moser solo per farsi un po’ di pubblicità. Lei però ha specificato che ha tutte le prove e che sono a disposizione. Infatti, ha raccontato che i due sono molto amici e che, andando analizzare l’intera storia, probabilmente resterebbero ancora più scioccati di quello che è successo tra i due.

La ragazza non pensava di scatenare questo putiferio facendo il nome di un suo ex. La salernitana ha deciso anche di pubblicare, a tempo debito, alcuni dettagli che renderanno noto quale sarà il rapporto tra i due.

La reazione di Ignacio alle parole di Antonella

La reazione di Ignazio Moser alle parole di Antonella Fiordelisi è stata molto tranquilla. Infatti, non ha risposto a queste dichiarazioni. Insieme a Cecilia Rodriguez, Ignazio è tornato e sta vivendo una grande storia d’amore che lo ha reso parte di una delle coppie più amate di tutta la TV italiana.

Adesso però che si trova in Argentina con la sua ragazza, Ignazio Moser sembra non essere particolarmente interessato a quello che ha detto la ventunenne. Probabilmente nel corso delle prossime settimane potrebbe arrivare una risposta.

Intanto in rete è iniziato già il toto scommesse per capire effettivamente come si evolverà questa situazione. Questa love story tra la bella ventunenne e l’affascinante Ignazio, di certo però non andrà a riguardare il rapporto con Cecilia in quanto i due erano stati fidanzati in passato e non certo in questo momento. Adesso, lui è impegnato con la bella sorella di Belen.