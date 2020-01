‘Barbara D’Urso ha un amante a Mediaset’: la figlia della nota attrice svuota il sacco [FOTO]

Barbara D’Urso è le vacanze di Natale all’estero

Nonostante la grande paura per l’aereo, Barbara D’Urso si è armata di coraggio recandosi prima a Madrid con i figli e successivamente a Dubai con amici. In occasione delle feste natalizie Lady Cologno ha staccato la spina per un paio di settimane riprendendo la messa in onda di Pomeriggio Cinque il 7 gennaio 2020.

E se qualche settimana fa l’ex gieffino Filippo Nardi ha proposto a Carmelita di andare a vivere insieme, sul web tempo fa una nota soubrette ha fatto una rivelazione choc sulla conduttrice napoletana.

Lady Cologno ha un amante a Mediaset?

Non è cosa nascosta che Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, non abbia una certa simpatia nei confronti di Barbara D’Urso. Infatti molto spesso la modella ed attrice la critica sui suoi post condivisi su Instagram. Un po’ di tempo fa la donna ha postato delle Stories su IG in cui parla della conduttrice partenopea, insinuando che quest’ultima abbia un amante segreto all’interno degli studi Mediaset.

La Rivelli ha reso noto il rumor mentre si trovava in una camera d’hotel, senza la possibilità di avere il satellite. Quindi era ‘costretta’ e guardare Pomeriggio Cinque visto che c’erano poche alternative in televisione. (Continua dopo la foto)

Naike Rivelli sgancia una bomba sulla D’Urso

Sfogandosi su Instagram, Naike Rivelli ha detto che non avendo il wi-fi e senza Netflix ha optato per sintonizzarsi su Canale 5 è vedere il contenitore pomeridiano di Barbara D’Urso.

Poi ironizzando ha detto che certe cose vanno viste perché bisogna vedere il nostro Paese dove è caduto. Quindi la stoccata a Carmelita, affermando che quest’ultima cerca di affrontare certe argomentazioni per fare il massimo degli ascolti, altrimenti le toglierebbero il programma.

Successivamente ha sganciato la bomba, ovvero che se do voci di corridoio Lady Cologno avrebbe un amante all’interno dell’azienda del Biscione. Di chi si tratta? È soprattutto, questo rumors è vero?