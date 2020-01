Oroscopo Branko di oggi 8 gennaio: le previsioni segno per segno

L’oroscopo di Branko dell’8 gennaio porta notizie davvero succose. I nativi dei Gemelli diventano dei maghi in amore, mentre le persone del Cancro sono impegnate a risolvere alcune faccende spinose. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di mercoledì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 8 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Dovete sudare sette camicie per ottenere riconoscimenti e successo ma i risultati vi danno grandi soddisfazioni. In questa giornata siete nostalgici, forse siete indecisi su una scelta per i figli. In amore avete uno sguardo languido.

Toro – L’amore si risveglia ma siete presi dalla febbre per il guadagno e successo. Giornata ideale per presentare progetti di lavoro, affari. Chi ha delle cause in corso, le vincerà.

Gemelli – Luna nel segno vi sprona ad andare avanti con leggerezza ma attenzione a Marte e Nettuno: qualcuno potrebbe farvi uno scherzo antipatico. Venere vi porta fortuna e vi fa diventare dei maghi in amore.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – In questa giornata siete molto concentrati sulle questioni pratiche e legali, rapporti di collaborazione. Mercurio interviene in vostro aiuto e conclude le eventuali dispute in famiglia, matrimonio.

Leone – Nel campo professionale siete bravi a parlare in modo autorevole, ma dovete fare attenzione a non apparire arroganti. Anche se questa è una giornata produttiva, dovete sfruttare al massimo ogni occasione, senza trascurare l’amore.

Vergine – Il terzetto Luna-Marte-Nettuno tocca la salute ma domani sarete più vivaci e attivi grazie al plenilunio. Evitate di affannarvi tanto nel lavoro e lasciate che siano le stelle a darvi una mano. Uscite dalle mure domestiche: il mondo fuori è generoso e vi sorprenderà.

Previsioni di mercoledì 8 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Giornata ideale per far valere le vostre idee ma dovete fare attenzione alla salute, soprattutto ai bronchi, ginocchia, polsi. Luna in Gemelli vi porta fortuna, mentre Venere e Marte rendono splendide le collaborazioni.

Scorpione – Vi sentite sotto pressione perché Luna si oppone al volere di Marte. Una battaglia che può creare situazioni pericolose ma entrambi sono a vostro favore. Mettete in pratica le vostre idee personali su come arrivare al successo in 12 mesi. Affari, lavoro e casa sono in aspetto eccezionale.

Sagittario – Ci sono eccellenti prospettive per il vostro futuro. In questa giornata, la Luna è in opposizione e dice che qualcuno vi osserva e giudica, ma il successo è con voi. L’amore è, oppure può diventare, una verde prateria.

L’oroscopo di Branko dell’8 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Giove sostiene chi ambisce al potere, cambiare la propria posizione. Troppi impegni e incontri possono danneggiare la salute. Con l’avvicinarsi del plenilunio in Cancro, è riposare. Insoddisfazioni in famiglia.

Acquario – Anche se non apre molte porte, il denaro vi suscita grande interesse. State attraversando un periodo di preparazione ma state raccogliendo i frutti di un lavoro avviato l’anno scorso. Venere sostiene le vostre scelte, pure in amore e famiglia.

Pesci – È arrivato il momento di mostrare a tutti la vostra ambizione. La Luna in Gemelli è storta ma con un po’ di autocontrollo riuscite ad evitarla. Serata illuminata da Luna in Cancro: amore.