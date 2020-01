Che fine ha fatto Sconsolata (Anna Maria Barbera)? La nuova vita dopo il dramma familiare [FOTO]

Il grande successo di Sconsolata

Per anni Anna Maria Barbera, in arte Sconsolata, è stata una dei personaggi più influenti e presenzialiste sul piccolo schermo ma anche al cinema. La donna, infatti, ha realizzato numerose pellicole, scritto dei libri e soprattutto era una delle colonne di Zelig, il programma comico di Canale 5.

Per quanto riguarda il grande schermo l’artista calabrese ha lavorato al fianco di grandi interpreti e registi come Leonardo Pieraccioni e Massimo Boldi, facendo parte di alcuni Cinepanetoni. Ma dopo tanto successo e visibilità, ad un tratto la Barbera è praticamente sparita dalle scene. Per quale ragione? Cosa le è successo?

Che fine ha fatto Anna Maria Barbera?

Dopo anni di Sconsolata, Nel 2011 arrivò la clamorosa dichiarazione da parte di Anna Maria Barbera, ovvero che si era stufata di interpretare quel personaggio che però le ha dato tanto. Infatti l’attrice calabrese aveva espresso il suo desiderio di percorrere altre strade professionali.

Il suo grande sogno era magari salire sul palco del Teatro Ariston e cantare un brano al Festival di Sanremo. Ma anche realizzare dei film che sono poi arrivati. Quindi la Barbera è sparita dalla televisione continuando a lavorare in teatro, portando dei suoi spettacoli in giro per la Penisola. Ma qualche mese fa la donna è tornata sul piccolo schermo per un’ospitata.

Il ritorno in televisione di Sconsolata

Dopo anni d’assenza, Anna Maria Barbera è stata ospite a Domenica In, il contenitore festivo di Rai Uno condotto da Mara Venier. In quell’occasione Sconsolata è apparsa molto strana, nel senso che faceva fatica a parlare tanto che la padrona di casa si è trovata più volte in difficoltà.

L’attrice calabrese ha rivelato di aver affrontato un periodo molto difficile, ma che il peggio è passato e non ne voleva assolutamente parlarne in televisione. La sua decisione era dovuta soprattutto per il rispetto che ha per la madre. Poi la conduttrice veneta le ha chiesto perché non fa più tv e lei ha risposto che fa molto teatro. Ecco la foto che la mostra a Domenica In: