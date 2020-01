Avete visto come è cresciuta la figlia di Antonella Clerici? Ecco Maelle, sempre più somigliante al padre [FOTO]

Antonella Clerici: dall’esclusione alla conduzione di alcuni show

Dopo mesi d’assenza dal piccolo schermo Antonella Clerici è tornata a condurre dei programmi in Rai. Gli stessi vertici di Viale Mazzini che l’aveva esclusa dai palinsesti, poi le hanno affidato la finalissima della 62esima edizione dello Zecchino D’Oro.

Tuttavia i risultati non sono stati del tutto esaltanti. Inoltre, a distanza di una settimana ha presentato la serata Telethon 2019. In una recente intervista la compagna di Vittorio Garrone ha dato una bella notizia al suo pubblico.

In poche parole in primavera inoltrata tornerà sul piccolo schermo con un suo vecchi cavallo di battaglia: Ti lascio una canzone. Lo show dedicato ai ragazzini che anni fa ha lanciato Alberto Urso, il vincitore di Amici 18 e promesso tenore del nostro Pese.

La vita sentimentale di Antonella Clerici

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la storia d’amore col petroliere ed imprenditore Vittorio Garrone procede a gonfie vele. I due insieme realizzano viaggi visti che Antonella Clerici non ha più gli impegni giornalieri come quando conduceva La prova del cuoco.

Inoltre i due e la figlia Maelle da un paio d’anni si sono trasferiti in una bellissima e maestosa casa in montagna circondata dal bosco, ma al suo interno è dotata di tutti i comfort e tecnologie. E a proposito della figlia, quest’ultima è ormai una signorina. Spesso la madre condivide delle foto che la ritraggono insieme alla persona più importante della sua vita.

Maelle Clerici è cresciuta

Attraverso IG, Antonella Clerici tiene aggiornati i suoi numerosi follower sulla crescita di Maelle che, come detto prima, è cresciuta moltissimo. L’adolescente è simile per metà alla madre, per i capelli ricci e ribelli, la corporatura e il sorriso, ma con i colori appartengono certamente al padre, Eddy Martens.

Quest’ultimo e la conduttrice Rai si sono lasciati dopo una breve relazione sentimentale. Maelle è alta 1.65 e addirittura ha già 38 di piede. Di recente l’artista lombarda l’ha fotografata mentre era all’interno della loro scuderia mentre si prende cura del suo cavallo. Ebbene sì, come la sua amica Carlotta Mantovan e la piccola Stella, anche lei è amante degli equini. Ecco lo scatto in questione: